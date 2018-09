Zweden haalt populaire stem van de natie offline: twitteraccount @sweden stopt ermee IB

06 september 2018

00u42

Bron: The Guardian, Twitter 0 Internet Het Twitteraccount @sweden stopt er na zeven jaar mee. @sweden was in 2011 het eerste nationale Twitteraccount dat wekelijks door een andere inwoner van Zweden bemand werd. Het initiatief werd destijds opgezet om “interesse in Zweden te vergroten en haar werking als open en democratisch land te tonen”. Eind deze maand wordt de laatste tweet het internet op gestuurd.

Na zeven jaar van verwarring, controverse en komedie (gebruikers gingen de confrontatie aan met onder andere grote ‘rivaal’ Denemarken en Donald Trump) trekt @sweden er de stekker uit. Dat meldt de organisatie, die met het Curators of Sweden-project door de jaren heen verschillende prijzen won.

Het account telt bijna 150.000 volgers, onder wie @Ireland. “Het was een baanbrekend initiatief toen het gelanceerd werd”, zegt Anna Rudels van het Zweedse Instituut dat het project mee opzette. “Het internet en sociale media hebben zich sinds de start op een weergaloze manier ontwikkeld. Elk project komt tot een einde en het is tijd voor ons om verder te gaan.”

Op 30 september zal het laatste bericht van @sweden de wereld in gestuurd worden. Op dat moment zullen 365 gewone inwoners van Zweden zo’n 200.000 berichten gepost hebben als @sweden. De burgers die toegang tot het account kregen, mochten zelf weten wat ze erop zetten. Enkel tweets die in strijd met de wet waren, een veiligheidsrisico inhielden of een bepaald merk of product promootten, werden verwijderd. De enige richtlijn die werd meegegeven is dat haatdragende taal, trolling en persoonlijke aanvallen vermeden zouden moeten worden en de mening van andere mensen gerespecteerd.

Controverse

Ondanks dat lukte het niet elke gebruiker om ongeschonden door de week te komen. Zo kwam de 27-jarige Sonja Abrahamsson “uit een noordelijk dorpje waar alle mensen familie van elkaar zijn en tractoren bezitten” in 2012 in een controverse terecht toen ze zich afvroeg 'wat het gedoe met joden is'. “Je kan niet eens zien of iemand joods is, tenzij je hun penis ziet en zelfs als je die ziet, kan je niet zeker zijn?!”

Ook Sara Persson haalde zich de woede van enkele Amerikanen op de hals toen ze in 2017 antwoordde op de vraag wat Zweden uniek maakte. “Dat we niet in God geloven, dat we de staat meer vertrouwen dan familie en dat we jam en vlees samen eten.”

Donald Trump

In 2017 blokkeerde gebruikster Vian Tahir, een online veiligheidsexpert maar liefst 14,000 accounts die ze beschouwde als “bedreigend voor migranten, vrouwen en LGBTQ-mensen”. Sommige van de accounts hadden banden met neo-Nazi’s of extreemrechts. In de lijst waren parlementsleden, journalisten, een ambassadeur en een bekende auteur opgenomen. Het Zweedse Instituut maakte alle blokkeringen snel weer ongedaan.

Sommige curatoren kwamen dan weer ongewild in een Twitterstorm terecht. Zoals de 22-jarige Max Karlsson, die zich vorig jaar genoodzaakt zag als @sweden te reageren op de uithaal van Donald Trump naar het land. De Amerikaanse president beweerde toen dat “Zweden problemen had waarvan het nooit gedacht had dat het die zou hebben, na het opnemen van grote aantallen vluchtelingen”. De zonnige reactie van @sweden liet niet lang op zich wachten. “Hey Don, dit is @sweden! Het is vriendelijk dat je met ons begaan bent, echt waar, maar val niet voor de hype. De feiten: het gaat goed met ons!”

Hey Don, this is @Sweden speaking! It's nice of you to care, really, but don't fall for the hype. Facts: We're ok! https://t.co/Vux6IjzOjO https://t.co/rEmO83DN1B @sweden / Erik(@ sweden) link