Zuckerberg wil niet dat Facebook over waarheid moet oordelen: sociale media mogen geen "waarheidsbeslechters" zijn TT

28 mei 2020

15u21

Bron: Belga 2 Internet Volgens Facebook-boegbeeld Mark Zuckerberg mogen de grote sociale mediabedrijven zich niet positioneren als gatekeepers van online politieke uitingen. Amerikaans president Donald Trump heeft ermee gedreigd die bedrijven regels op te leggen.

"Ik denk niet dat Facebook of internetplatforms in het algemeen over de waarheid zouden moeten oordelen", zei Zuckerberg donderdag in een interview met kabelnieuwszender CNBC. Hij gewaagde van een "gevaarlijke lijn".

Volgens het Witte Huis vaardigt Trump later op de dag een decreet omtrent sociale media uit. De krant New York Times bericht dat dit de bescherming van deze bedrijven kan eroderen wat betreft verantwoordelijkheid voor wat men op hun platforms post.

Eerder deze week ontstak Trump in woede nadat Twitter een fact check plaatste bij een van zijn tweets omtrent stemmen per post.



Zuckerberg zei dat Facebook "niet wil uitmaken wat waar of vals is" in politieke uitingen. Niettemin kent zijn bedrijf naar eigen zeggen haar grenzen, bijvoorbeeld omtrent onjuiste medische informatie of kwakkels.