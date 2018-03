Zuckerberg weigert te getuigen voor Britse parlement mvdb & TTR

Topman Mark Zuckerberg van Facebook zal niet verschijnen in het Britse parlement om uitleg te geven over het schandaal rond misbruik van gebruikersinformatie. In plaats daarvan wil hij naaste medewerkers sturen, aldus een verklaring van het Amerikaanse techbedrijf. Zuckerberg weigert daarmee om in te gaan op de vraag om persoonlijk te komen getuigen.

In de nasleep van het datalekschandaal van Facebook waarin het Britse databedrijf Cambridge Analytica de spil vormt, was de miljardair (33) gevraagd om te verschijnen voor een commissie. Zuckerberg weigert persoonlijk op te dagen, maar zou van plan zijn technologiedirecteur Mike Schroepfer of productdirecteur Chris Cox naar Londen te sturen.

Vorige week raakte bekend dat het bedrijf Cambridge Analytica op slinkse, mogelijk zelfs illegale wijze aan de gegevens van 50 miljoen Amerikaanse Facebookgebruikers is geraakt en die heeft gebruikt voor de verkiezingscampagne van VS-president Donald Trump. Facebook-topman Mark Zuckerberg kondigde in een late reactie aan dat er maatregelen zouden worden genomen om gebruikersdata te beschermen, zijn bedrijf excuseerde zich ook voor het hele schandaal.

"Verplichtingen tegenover de samenleving"

Voor de Europese Commissie volstaan de excuses van Facebook niet. Het hele schandaal heeft "gevolgen voor het democratische proces", schrijft commissaris voor Justitie Vera Jourova in een brief aan Sheryl Sandberg, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding bij Facebook. De reactie van Facebook heeft haar bezorgdheid allerminst weggenomen, voegt ze eraan toe. "Dit is vooral ontgoochelend wegens de inspanningen die wij leveren om een op vertrouwen gebaseerde relatie te bouwen met u en uw collega's. Dit vertrouwen is aangetast."

Facebook wordt gebruikt om politieke campagnes mee te voeren, stelt Jourova vast, wat betekent dat het ogenschijnlijke gebrek aan transparantie en het veronderstelde misbruik van persoonsgegevens "een negatieve impact op de kwaliteit van dit debat en zelfs op ons verkiezingsproces" kan hebben. Ze roept Facebook daarom op om maatregelen te nemen om het vertrouwen van zijn gebruikers terug te winnen en zijn "verplichtingen tegenover de samenleving" na te komen.

Jourova wil van Facebook graag weten of ook Europese gebruikers getroffen zijn door het privacyschandaal en of een gelijkaardig schandaal zich in Europa kan voordoen. Het krijgt twee weken de tijd om te reageren.