Zuckerberg verdedigt Facebook als "bastion van vrije meningsuiting"

18 oktober 2019

01u23

Bron: Reuters, The Guardian 2 Internet In een toespraak heeft Mark Zuckerberg, de CEO van Facebook zijn bedrijf afgeschilderd als een “bastion van vrije meningsuiting”. Ook verdedigde hij het gecontesteerde beleid rond politieke advertenties, die nog altijd toegelaten worden op het platform, zonder dat Facebook de inhoud van die politieke boodschappen aan een feitencheck onderwerpt.

In een toespraak vol referenties aan het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet (dat onder andere de vrijheid van meningsuiting garandeert) die hij hield aan de universiteit van Georgetown, probeerde Zuckerberg het negatieve beeld dat de laatste jaren rond het door schandalen geplaagde bedrijf is ontstaan, te keren. Zuckerberg haalde meermaals het “het gevecht voor democratie” aan en stelde dat “de manier en schaal waarop mensen zich nu kunnen uitdrukken (via Facebook en sociale media, red.) een nieuwe kracht in de wereld is: het is een Vijfde Macht naast de andere machtsstructuren van onze samenleving”, klonk het.

Volgens Zuckerberg is zijn bedrijf “een voorvechter en een bastion van vrije meningsuiting”. “Gezien de gevoeligheid rond politieke advertenties, heb ik erover nagedacht om ze helemaal te bannen”, klonk het. “Maar politieke advertenties zijn een belangrijke manier om je stem te kunnen laten horen, vooral voor lokale kandidaten, nieuwe uitdagers en belangengroepen die anders niet veel media-aandacht krijgen. Het verbannen van politieke advertenties bevoordeelt zittende politici en wie media-aandacht krijgt”, klonk het.

In de afgelopen jaren lag Facebook regelmatig onder vuur wegens de lakse aanpak van fake nieuwsberichten en desinformatie en het onvermogen van het bedrijf om gewelddadige content die zich via het netwerk als een olievlek over de hele wereld verspreidde, snel offline te halen. Daarop werd al meermaals opgeroepen tot nieuwe, strengere regelgeving.

“Amerikaanse grondwet als schild gebruikt”

Critici ondermijnden onmiddellijk Zuckerbergs uitspraken, onder wie Joe Biden en Elizabeth Warren, die beide in de race zijn voor de Democratische presidentsnominatie. Biden en Warren stellen dat Facebook meer moet doen om de verspreiding van desinformatie en fake nieuws via haar platform te voorkomen in aanloop naar de presidentsverkiezingen van november volgend jaar. Bidens campagne beschuldigde Zuckerberg na de speech er al snel van “de Amerikaanse grondwet als een schild gebruiken”. “Zijn keuze om Facebooks beleid te verhullen in een gefingeerde bezorgdheid om vrije meningsuiting, toont aan hoe slecht zijn bedrijf is voorbereid op dit unieke moment in onze geschiedenis en hoe weinig het de afgelopen jaren geleerd heeft”, klonk het bij een woordvoerder.

Elizabeth Warren, die haar kritiek op Facebook niet onder stoelen of banken steekt, wil dat het bedrijf wordt opgebroken en beschimpte eveneens het advertentiebeleid. Om aan te tonen dat Facebook niet aan factchecking doet, verspreidde ze politieke advertenties op het netwerk waarin (onjuist) gesteld wordt dat Zuckerberg de herverkiezingscampagne van Donald Trump steunt.

Facebook ligt onder vuur en de bewegingen van het bedrijf worden met argusogen gevolgd sinds bleek dat in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 Russische propaganda op het platform werd verspreid, die mogelijk de uitkomst heeft beïnvloed. Trump ontkent zelf dat Rusland zich met de Amerikaanse verkiezingen heeft bemoeid, ook de Russische president ontkent dat.

Elizabeth Warren is now running FB ads with a false statement about Mark Zuckerberg and FB endorsing Trump for president, to draw attention to FB's controversial policy allowing politicians to make false statements in ads. https://t.co/hulwrb3cc3 pic.twitter.com/6zsPwXESKR Julia Carrie Wong(@ juliacarriew) link