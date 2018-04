Zuckerberg ongeschonden door hoorzitting Amerikaans Congres, dat met regulering dreigt: "Het was mijn fout" kg kv ib

11 april 2018

01u57

Bron: eigen berichtgeving 0 Internet Na vijf uur kwam rond half twee 's nachts Belgische tijd de hoorzitting van Mark Zuckerberg in het Amerikaanse Congres ten einde. Tijdens de zitting waar hij zich moest verantwoorden voor het datalek rond Cambridge Analytica spraken de Amerikaanse senatoren hun zorgen uit over het misbruik van data van Facebookgebruikers. Toch kregen ze geen vat op de Facebookbaas, die wel beloofde onderzoek te zullen doen naar elke app die toegang heeft tot data van gebruikers. Ook putte hij zich uit in verontschuldigingen.

Een zichtbaar nerveuze Zuckerberg, voor de verandering gekleed in een donkerblauw maatpak en niet in een grijs t-shirt, zijn handelsmerk, legde in het Amerikaanse Congres voor het eerst publiekelijk verantwoording af voor een leger senatoren en pers.

Bijna vijf uur lang beantwoordde de topman van Facebook vragen van senatoren. Sommige vragen leverden nieuwe inzichten op. Zo vertelde Zuckerberg dat Facebook alle gegevens van ex-gebruikers verwijdert, dat het tienduizenden nepaccounts heeft verwijderd en dat het bedrijf contact heeft gehad met Robert Mueller, de speciale aanklager die Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen onderzoekt. Zuckerberg bood ook zijn excuses aan voor het privacyschandaal rond Cambridge Analytica en gaf toe dat het platform te weinig heeft gedaan tegen nepnieuws.

"Het was mijn fout"

In totaal legden 44 senatoren Zuckerberg het vuur aan de schenen. Beginnen deed de Facebook-topman met een openingsverklaring waarin hij zich uitvoerig verontschuldigde. "We hadden onze verantwoordelijkheid niet groot genoeg ingeschat, en dat was een grote fout", luidde het onder meer. "Het was mijn fout, en het spijt mij. Ik heb Facebook opgestart, ik leid het en ik ben verantwoordelijk voor wat er gebeurt."

Zuckerberg beloofde veranderingen die "tijd zullen nemen", "maar ik engageer mij om het goed te doen". Zo zal Facebook "tienduizenden apps" onderzoeken. "En als we verdachte activiteiten vinden, gaan we een volledige audit op die apps uitvoeren om te begrijpen hoe zij omgaan met hun data en of ze iets ongepast doen", aldus Zuckerberg. "En als we vinden dat ze iets ongepast doen, zullen we ze van Facebook verbannen en zullen we iedereen die getroffen is, inlichten."

De senatoren stelden zich er wel vragen bij dat dat inzicht zo laat is gekomen, aangezien Facebook al sinds 2015 op de hoogte is van het misbruik van gegevens door Cambridge Analytica. "We ondernamen wel actie", reageerde Zuckerberg, die zei dat Facebook het databedrijf had opgedragen om de verzamelde data te wissen. "We beschouwden de zaak daarmee als gesloten", aldus de CEO. "Achteraf gezien was dat duidelijk een vergissing. We hadden hen niet zomaar mogen geloven."

Uit het lood geslagen

Opmerkelijk is dat Zuckerberg zich liet verrassen door een vraag over zijn persoonlijke gegevens. De Democratische senator Richard Durbin uit Illinois wierp de goed voorbereide Zuckerberg de vraag op of er zich "goed bij zou voelen om de naam van het hotel te zeggen" waar hij de avond voordien had overnacht. De topman werd even uit het lood geslagen en reageerde met een ongemakkelijke lach en gestotter, om uiteindelijk "neen" te antwoorden. Ook op de daaropvolgende vraag of hij zijn sms-verkeer publiek zou willen maken, bekende de CEO dat hij dat liever niet zou willen doen. "Ik denkt dat dit is waar alles om draait", zei Durbin, die daarna aangaf dat Facebook zijn gebruikers beter kan inlichten over de gegevens die het bedrijf verzamelt.

Wil je dat iedereen weet in welk hotel je vannacht hebt geslapen? Of wil je je sms-verkeer met het publiek delen? Senator Richard Durbin aan Mark Zuckerberg

Strengere regulering

Verschillende senatoren dreigden met strengere regels voor datagebruik, zoals dat ook in Europa gebeurt. "Onze positie is dat regulering niet verkeerd is", aldus Zuckerberg, die wel duidelijk maakt dat hij dan wel de 'juiste' regulering wil. Hij waarschuwde vooral voor het gevaar van overregulering, maar gaf aan ervoor open te staan om daarover in gesprek te gaan met de congresleden.

Daarnaast focusten een aantal senatoren onder meer op het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen in 2016. Zuckerberg bevestigde dat werknemers van Facebook door Muellers team zijn ondervraagd, maar dat hij zelf niet verhoord werd.

Hoge leeftijd

Ondanks het lange verhoor, slaagden de veelal weinig 'technisch onderlegde' senatoren er nauwelijks in om Zuckerberg in het nauw te brengen. Tegen het einde verzandde de zitting in een lesje 'wat is het internet' en Zuckerberg moest meermaals uitleg geven over werking van zijn dienst. De hoge leeftijd van enkele van de senatoren - zeker vijf van de ondervragers zijn ouder dan 75 of zelfs al een eind in de tachtig, zal daarbij een rol gespeeld hebben. Zo vroeg de 84-jarige Republikein Orin Hatch Zuckerberg verbaasd hoe hij dan geld verdiende, als zijn dienst gratis was. "Senator, we plaatsen advertenties", antwoordde een beduusde Zuckerberg. "Oh, dat is fantastisch", was het even beduusde antwoord.

De eveneens 84-jarige senator Grassley spande de kroon, toen hij een verward betoog hield over het "verminderen van cynisme jegens de overheid" en daarbij Zuckerbergs steun vroeg, die op zijn beurt wijselijk bleef zwijgen. Daarop bood de senator zijn excuses aan. "Sorry dat u naar mij moest luisteren." En daarmee kwam de uitputtende marathonzitting tot een einde.

Ongeschonden

Al bij al is Zuckerberg redelijk ongeschonden uit de hoorzitting gekomen. Dat bleek ook uit de beursresultaten van het bedrijf. Halverwege het verhoor, toen de Amerikaanse beurzen sloten, stegen de aandelen van Facebook met 4,5 procent tot 165,04 dollar, hun hoogste waarde in bijna drie weken. Dat is de grootste procentuele stijging in bijna twee jaar.

Morgen verschijnt Zuckerberg voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden waar de commissies van Energie- en Handel hem op de rooster zullen leggen.

Uit protest tegen de recente Facebookschandalen werden in Washington tientallen kartonnen lookalikes van de Facebook-topman neergeplant.

De kartonnen Zuckerberg-figuren aan het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad zien er allemaal hetzelfde uit: de Facebook-topman draagt een T-shirt waarop "Fix Facebook" geschreven staat.

De actie werd georganiseerd door Avaaz, een netwerk van online activisten. Het doel is de aandacht te vestigen op "honderden miljoenen valse accounts die nog steeds foutieve informatie verspreiden op Facebook". Zuckerberg moet meer doen tegen "fake news", luidt het.