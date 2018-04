Zuckerberg na privacyschandaal: "Het is allemaal mijn fout" Lieve Van Bastelaere

05 april 2018

00u54 2 Internet Mark Zuckerberg, de grote baas van Facebook, wentelde zich gisterenavond door het stof in een poging de schade na het Cambridge Analytica-schandaal nog enigszins te beperken. "We hebben grote fouten gemaakt. Het is allemaal mijn fout", zei hij in een telefoongesprek met journalisten van over de hele wereld. Ook wij luisterden mee naar zijn mea culpa.

Bijna een uur lang beantwoordde Zuckerberg tientallen vragen van journalisten. En de vragen over het te grabbel gooien van de privacy van Facebook-gebruikers waren vaak verre van vriendelijk. Of hij nu werkelijk dacht dat hij nog steeds de beste persoon was om Facebook te leiden en of de Raad van Bestuur hem nog niet gevraagd had om op te stappen? "Nee, voor zover ik weet niet", antwoordde hij. "En ja, ik ben nog steeds de juiste persoon op de juiste plaats. Ik heb fouten gemaakt. Het leven gaat over leren uit je fouten. We hebben met Facebook een platform gebouwd dat gloednieuw was, dat zijn voorgaande niet kende. Onderweg hebben we het soms verknald, maar uiteindelijk hebben we het leven van veel mensen wel beter gemaakt. Er zijn heel wat mensen gelukkig met de tools die we gebouwd hebben. Maar ik geef toe dat we niet genoeg verantwoordelijkheid hebben genomen en dat gaan we in de toekomst beter doen."

Alle hens aan dek

Uit de manier waarop Zuckerberg gisteren deemoedig het hoofd boog, bleek duidelijk dat het bij Facebook alle hens aan dek was. Logisch natuurlijk, want het bedrijf zag door het privacyschandaal al miljarden dollars van zijn beurswaarde verdampen. Alleen jammer dat de Facebook-topman tijdens het telefoongesprek bijna elke vraag met hetzelfde deuntje beantwoordde. Oprecht kwam hij niet echt over. Het leek eerder alsof hij zinnetjes die hij vooraf goed had ingeoefend, keer op keer herhaalde.

Kort samengevat kwam het deuntje erop neer dat hij een platform heeft willen bouwen dat mensen met elkaar verbond, zodat mensen gelukkiger zouden worden. "Ook miljoenen kleine ondernemingen kregen dankzij Facebook de kans om te groeien", voegde hij eraan toe. Hij had gedacht dat mensen met elkaar verbinden voldoende was, dat zijn verantwoordelijkheid daar stopte. Helaas had hij er geen rekening mee gehouden dat het platform ook misbruikt zou kunnen worden door 'slechteriken', zoals mensen die haatboodschappen en 'fake nieuws' verspreiden. "Het is mijn fout dat ik dat niet eerder inzag", gaf hij toe.

"We zullen onze verantwoordelijkheid nemen. Mensen tools geven om contact te leggen met elkaar, is niet voldoende. Dat zie ik nu in. We moeten ook de informatie die ze delen, beschermen. Dat besef dringt nu pas bij me door" Mark Zuckerberg

Charmeoffensief

"We zullen onze verantwoordelijkheid nemen. Mensen tools geven om contact te leggen met elkaar, is niet voldoende. Dat zie ik nu in. We moeten ook de informatie die ze delen, beschermen. Dat besef dringt nu pas bij me door. Ook 'fake news' heb ik verkeerd ingeschat. Ik dacht dat het geen impact zou hebben, maar dat was fout." Keer op keer beloofde Zuckerberg dat hij de gegevens van de Facebook-gebruikers zo goed mogelijk zou beschermen, dat het zijn verantwoordelijkheid was om dat te doen, dat hij dat voordien niet besefte. "We gaan nog veel harder ons best doen om het platform veilig te houden voor de gebruikers. Dat wordt een werk van jaren. Nu al hebben we 15.000 medewerkers die dag in, dag uit aan de veiligheid werken. Later dit jaar zullen dat er 20.000 zijn."

Het is nog even afwachten wat de impact van het charmeoffensief van Zuckerberg zal zijn. Of de miljarden verdampte dollars meteen weer in zijn richting zullen vloeien, is maar zeer de vraag. Het hangt er alleen maar vanaf hoe oprecht Zuckerberg is overgekomen tijdens het gesprek met de opgetrommelde pers. Moeten we echt geloven dat hij ervan overtuigd was dat alles vanzelf zou gaan zodra Facebook gebouwd was, dat alles zonder enige tussenkomst op rolletjes zou lopen? Zou het kunnen dat hij nu pas beseft dat een immens bedrijf als Facebook ook een verantwoordelijkheid heeft ? Wordt ongetwijfeld vervolgd.