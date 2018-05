Zuckerberg legt toch in het openbaar verantwoording af aan Europees Parlement Karolien Koolhof

21 mei 2018

11u25

Bron: AD.nl, ANP 0 Internet Het gesprek dat het Europees Parlement morgen heeft met Facebook-CEO Mark Zuckerberg zal toch openbaar zijn. Volgens parlementsvoorzitter Antonio Tajani is de topman akkoord gegaan met een livestream van de zitting.

"Ik heb persoonlijk gesproken met Facebook-CEO Meneer Zuckerberg over de mogelijkheid om de bijeenkomst met hem uit te zenden via internet. Ik laat graag weten dat hij dit nieuwe verzoek heeft geaccepteerd. Fantastisch nieuws voor EU-burgers. Ik dank hem voor het respect dat hij toont ten opzichte van het Europees Parlement", schrijft Tajani vanochtend in een tweet.



Vorige week ontstond ophef nadat bekend werd dat de zitting met Zuckerberg in Brussel achter gesloten deuren plaats zou vinden. Diverse fracties vonden het niet kunnen dat de topman zich in het Europees Parlement enkel voor de fractieleiders zou moeten verantwoorden, terwijl hij in Amerika voor het oog van de camera's moest verschijnen.

Antonio Tajani on Twitter I have personally discussed with Facebook CEO Mr Zuckerberg the possibilty of webstreaming meeting with him. I am glad to announce that he has accepted this new request. Great news for EU citizens. I thank him for the respect shown towards EP. Meeting tomorrow from 18:15 to 19:30

Geen show

Overigens vinden sommige parlementariërs de stream nog steeds niet voldoende. De Oostenrijkse sociaaldemocraat Josef Weidenholzer laat weten: "Dit is niet genoeg. Wij willen geen show, wij willen een nauwkeurig onderzoek door competente parlementariërs. Dat is hoe het parlement werkt."



Het gesprek gaat over het misbruik van persoonlijke gegevens van miljoenen gebruikers die werden verzameld door het Britse bedrijf Cambridge Analytica om in te zetten bij verkiezingscampagnes. De zitting is morgen van 18.15 uur tot 19.30 uur. Deze is te volgen via een stream op de website van het Europees Parlement.

Josef Weidenholzer on Twitter @EP_President Why did it need the pressure of MEPs to set up the self-evident format - web streaming. However this is not enough. We don't want a show we need scrutiny by competent MEPs. This is how parlamentarism works. @Claude_Moraes @UdoBullmann @BirgitSippelMEP @TheProgressives @edri

Onderzoek

Facebook ligt onder vuur sinds in maart bekend werd dat via een app gegevens gelekt waren van talloze Facebookgebruikers. Zuckerberg legde daar vorige maand verantwoording over af in het Amerikaanse parlement, het huis van afgevaardigden en de senaat. Facebook heeft ondertussen een onderzoek ingesteld naar andere apps die mogelijk ook gegevens hebben misbruikt. Zo'n 200 apps zijn tijdelijk geblokkeerd tot duidelijk is of er inderdaad gegevens zijn gelekt.