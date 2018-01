Zuckerberg erkent dat Facebook met problemen kampt en wil die met cryptomunten oplossen ep

Zuckerberg erkent dat Facebook kampt met problemen als fake news en haatboodschappen. Internet De CEO van Facebook heeft mensen die geïnvesteerd hebben in cryptomunten een beetje hoop gegeven voor het nieuwe jaar. Mark Zuckerberg heeft de Bitcoin als oplossing aangereikt voor problemen als fake news en haatboodschappen bij Facebook. De voorbije twee jaren ligt de sociaalnetwerksite mee onder vuur door deze kwaaltjes, maar Zuckerberg en co slaagden er ondanks verschillende pogingen nog niet in er komaf mee te maken.

In een lange post op Facebook stipt Zuckerberg de problemen waar Facebook mee kampt aan. “Mijn zorg is dat het internet te gecentraliseerd is. Enkele grote bedrijven, waaronder Facebook zelf, hebben bijna alle controle. En dit staat net in groot contrast met het idee dat de oprichters van het wereldwijde web hadden, ze zagen het als een perfecte manier om macht te verdelen en decentraliseren. De oorspronkelijke missie van Facebook was dan ook: 'geef mensen de macht'."

Ook risicovol

Zuckerberg zet zijn betoog verder in zijn post: "Veel mensen geloven daar niet meer in. Dit komt vooral door enkele grote techbedrijven en regeringen technologie gebruiken om hun burgers in de gaten te houden." De cryptomunt zou volgens de CEO van Facebook echter een oplossing voor dit probleem kunnen zijn. “Er zijn belangrijke trends waarmee we dit probleem kunnen aanpakken: encryptie en cryptomunten. Zo kunnen we macht van centrale systemen opnieuw afnemen en terug aan de mensen geven. Ze houden wel een risico in, deze systemen zijn moeilijker te controleren. Maar ik wil me in deze materie verdiepen en de positieve en negatieve aspecten van deze technologieën bestuderen en hoe we ze best in onze producten gebruiken."

Blockchain

Vermoedelijk refereert Zuckerberg naar blockchain, de technologie waar de virtuele munt Bitcoin gebruik van maakt. Bij blockchain draait het allemaal om de overdracht van waarde. Het is namelijk een gezamenlijke database waarin wordt weggeschreven wie eigenaar is van wat. Als een Bitcoin bijvoorbeeld van eigenaar verandert, dan wordt het in de database aangepast. Je kan er haast geen fraude mee plegen omdat de database niet op één centrale plek staat, maar op een reeks computers. Het mooie eraan is dat het een derde partij, zoals een bank, overbodig maakt. Blockhain is dus een perfect voorbeeld van hoe het internet wél terug de macht aan het individu terug geeft.

Zuckerberg is niet de enige bij het bedrijf die interesse heeft in cryptomunten. David Marcus, de vicepresident van de berichtendiensten van Facebook, vervoegde vorig jaar de raad van bestuur van CoinBase Inc, één van de grootste virtuele wisselkantoren van cryptomunten. “Ik ben al sinds 2012 gefascineerd door cryptomunten. En Coinbase heeft de cryptomunt toegankelijker gemaakt voor de gewone man in de straat.”