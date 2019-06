Zuckerberg biedt excuses aan voor video van ‘dronken’ Pelosi Redactie

27 juni 2019

06u00

Bron: AD 2 Internet Mark Zuckerberg heeft zijn excuses aangeboden voor een gemanipuleerde video van de Democratische leider Nancy Pelosi. In het filmpje, dat in mei viraal ging in de VS, leek het door de vertraging alsof Pelosi dronken was.

Pelosi, leider van de Democrate in het Huis van Afgevaardigden, was woedend over het filmpje. Ze uitte kritiek op Facebook, toen bleek dat de video online zou blijven staan.

Videoplatform YouTube haalde de video offline, maar Facebook weigerde dit. Zuckberg zei tijdens een conferentie in Colorado dat zijn bedrijf dat wel had moeten doen. Volgens de topman is Facebook bezig met het ontwikkelen van technologie rondom gemanipuleerde video's.