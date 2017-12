Zonnebankfanate met huidkanker bereikt met één schokkende selfie meer dan hopen campagnes Foto van Tawny leidde tot enorme stijging van zoekopdrachten naar de ziekte sam

13u15

Bron: Live Science 3 istock/rv Internet Kan een selfie de publieke opinie beïnvloeden? Jazeker, zo blijkt uit een onderzoek naar de impact van een ophefmakende selfie van een vrouw met huidkanker. Tawny Willoughby uit Kentucky wilde met de foto mensen bewustmaken van de gevaren van zonnen, en met resultaat.

Willoughby deelde meer dan twee jaar geleden een foto van zichzelf na een zware behandeling tegen huidkanker. Haar gezicht was op verschillende plaatsen bedekt met pijnlijke blaren en wonden. De toen 27-jarige vrouw bezocht in haar jeugd jarenlang zonnebanken, zelfs regelmatig vier à vijf keer per week. Op haar 21ste kreeg ze te horen dat ze huidkanker had, met pijnlijke behandelingen tot gevolg.

Impact

Een onderzoek ging na wat de impact was van haar foto, die online ging op 25 april 2015. Op 11 mei was het bericht al 50.000 keer gedeeld, en sindsdien werd het verhaal ook opgepikt door nieuwsmedia, onder meer door deze site. Tussen 12 en 14 mei noteerden de onderzoekers 161 reportages en artikels, zo blijkt uit een publicatie in vakblad Preventive Medicine. Op dit moment is de oorspronkelijke post al meer dan 105.000 keer gedeeld en kreeg hij 8.900 likes en 17.000 opmerkingen.

Willoughby's verhaal had waarschijnlijk zo veel impact omdat het authentiek was, zegt hoofdonderzoeker John Ayers van de San Diego State University. De bevolking kan het beu worden om altijd dezelfde oubollige gezondheidsboodschap te horen van experts, zegt hij aan Live Science. Maar in het tijdperk van sociale media, hoeven mensen niet te gissen naar wat huidkanker kan aanrichten op hun gezicht, ze kunnen het zien in een selfie, zegt hij.

Zoekopdrachten

Het zien van de effecten kan ook nieuwsgierigheid stimuleren, zo blijkt. De onderzoekers bekeken een maand na de publicatie van haar foto een hoop gegevens, zoals het aantal commentaren en shares op Willoughby's oorspronkelijk bericht, samen met nieuwsberichten en zoekopdrachten op Google die te maken hadden met huidkanker.

Ze ontdekten dat de Google-zoekopdrachten van de (Engelse) trefwoorden 'huid' en 'kanker' tot 162 procent hoger waren dan verwacht op 13 en 14 mei, de twee dagen nadat de media-aandacht voor het verhaal haar hoogtepunt had bereikt. De analyse wees ook uit dat Google-zoekopdrachten voor 'huidkankerpreventie', 'bruine huid' (tan) en 'bruinen' nog meer toenamen rond dezelfde periode, in vergelijking met de verwachtingen. Tussen 13 en 18 mei waren maar er liefst 229.000 zoekopdrachten voor ' huidkanker', met enkele dagen die recordniveaus benaderden.

Levens redden

De auteurs van het onderzoek wijzen wel op de beperkingen ervan, aangezien de zoekopdrachten van Google niet alle online zoekopdrachten omvat. Een andere kanttekening is dat de onderzoekers niet konden nagaan wie de zoekopdrachten uitvoerde of naar welke sites die zoektochten leidden. Ondanks die beperkingen, had voor dit onderzoek nog niemand er ooit bij stilgestaan dat een enkele persoon een impact kon hebben op de volksgezondheid, zegt Ayers.

Gebeurtenissen zoals Willoughby's selfie vinden nu ongetwijfeld ook plaats, zowel rond als los van gezondheidsonderwerpen zoals kanker, zegt Ayers. Hij stelt dat campagnes die mikken op meer bewustwording mogelijk meer impact zouden hebben als belangrijke spelers op het vlak van volksgezondheid meer tijd zouden besteden aan uitwisselingen op sociale media of nieuwsmedia. Op termijn kan dit belangrijke voordelen opleveren voor de volksgezondheid, stellen de auteurs van de studie. Die berichten kunnen de bewustwording over gezondheidskwesties aanwakkeren, helpen die te voorkomen en zelfs levens te redden.