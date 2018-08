Zo schakel je de reclame op Netflix uit

Netflix test geen echte ‘commercial breaks’, maar laat op basis van de kijkgeschiedenis wel promofilmpjes voor eigen programma’s op sommige gebruikers los. “Dit is een vervolg op de videopreviews die we enkele jaren geleden invoerden”, meldt Netflix in een statement. “We zagen dat die de zoektijd van onze gebruikers drastisch verminderden. We bekijken nu of die extra aanbevelingen gebruikers nog sneller naar content kan leiden die hen interesseert.”

Uitschakelen

Voorlopig wordt de reclame nog uitgetest op een klein percentage van de gebruikers, maar het is dus mogelijk dat ook jij promofilmpjes te zien zal krijgen. Nu kan je die reclame wel nog gemakkelijk uitschakelen.

Surf naar www.netflix.com/DoNotTest en vink daar de knop ‘Ik wil deelnemen aan tests en voorvertoningen’ af.

Met dit trucje ontwijk je voorlopig de reclame van Netflix. Mocht het bedrijf advertenties echter definitief doorvoeren, dan is er geen ontwijken meer aan.