Zo kom je vandaag te weten of ook jouw Facebookdata misbruikt zijn IB TT

09 april 2018

16u30

Bron: Belga 25 Internet Vandaag om 18 uur krijgen Facebookgebruikers te zien of hun gegevens bij dataonderzoeker Cambridge Analytica terecht zijn gekomen. Alle Facebookers, ook u en ik, krijgen op dat moment normaal gezien een melding te zien bovenaan hun feed. Dat is althans wat Facebook zelf afgelopen woensdag beloofde.

In totaal zouden 87 miljoen gebruikers getroffen zijn. De Europese Commissie meldde vrijdag, op basis van info van de sociaalnetwerksite, dat onder hen 2,7 miljoen Europeanen zijn. In België zou het om 61.000 mensen gaan.

• Getroffen Facebookgebruikers zullen dus een melding krijgen, die zegt dat de website "This is Your Digital Life" gebruikt is door een of meerdere van hun contacten, waardoor hun gegevens mogelijk aan Cambridge Analytica zijn verkocht. Ook zal Facebook zeggen dat de app ondertussen van het platform is verbannen.

OPROEP: Krijg jij een melding dat je Facebookdata gebruikt zijn? Laat het ons weten via nina.dillen@persgroep.be.

• Alle Facebookers, ook wie niet getroffen is, zullen sowieso bovenaan hun nieuwsoverzicht een link te zien krijgen die hen helpt om te zien welke apps ze gebruiken en welke informatie ze delen met die apps. Gebruikers zullen apps die ze niet langer willen, kunnen verwijderen.

Persoonlijkheidstest

Cambridge Analytica verwierf de gegevens van de Facebookers via een persoonlijkheidstest die een aantal van de getroffen gebruikers ingevuld hebben. Daarna kreeg het bedrijf toegang tot hun gegevens én die van hun vrienden. De overgrote meerderheid van de gedupeerden is Amerikaan.

In België waren er slechts acht mensen die de test uitvoerden. Facebook liet al weten dat de 61.000 getroffen Belgien niet per se allemaal terug te voeren zijn op die acht - ze kunnen ook bevriend geweest zijn met mensen in het buitenland die de test gedaan hebben.

Europees onderzoek

De Belgische Privacycommissie werkt mee aan een Europees onderzoek naar de zaak. Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer liet al weten dat getroffen Belgen op de hoogte gebracht zullen worden als daar meer informatie uit komt.

In een bericht op de eigen website lijstte Facebook vorige week al negen veranderingen op die al doorgevoerd werden. "We verwachten dat we de komende maanden nog meer wijzigingen zullen doen", klinkt het.

De gegevens van Facebookgebruikers zouden gediend hebben om onder meer de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te sturen.