Zes op de tien klachten over internetfraude leveren niets op

28 augustus 2018

04u32

Bron: Belga 0 Internet Het gerecht krijgt dagelijks ruim 57 klachten over allerlei vormen van internetfraude, zoals ransomware die uw computer gijzelt of hackers die uw online bankrekening plunderen. Maar in 37 van de 57 gevallen (64 procent) moet het gerecht de klacht al snel zonder gevolg klasseren, omdat het aartsmoeilijk is de daders te ontmaskeren of omdat het gerecht andere prioriteiten moet stellen, schrijft De Tijd vandaag.

Elk jaar blijven meer dan 13.500 slachtoffers van internetfraude in de kou staan, leren cijfers die het N-VA-Kamerlid Goedele Uyttersprot opvroeg bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V). De politie heeft geen recente cijfers over de schade die internetcriminelen veroorzaken. Bovendien heeft ons land nog altijd geen nationaal plan van aanpak voor internetfraude. Dat is er alleen voor ransomware. Geens zegt dat "aan een nationale cybercrimestrategie wordt gewerkt".