5G Zelfrijdende auto's en 6 andere futuristische zaken die mogelijk zullen zijn dankzij 5G

03 juni 2020

Bij 5G denken we voornamelijk aan razendsnel surfen, downloaden en streamen; altijd en overal. Maar 5G gaat ook de technologische wereld een stevig duwtje in de rug geven. Waar 4G een decennium geleden de deuren opengooide voor videobellen en spelletjes als Pokémon Go, luidt 5G het tijdperk van dronetransport, robotchirurgie en hologrammen in. Welkom in de toekomst!

Zelfrijdende wagens

Hoewel de eerste prototypes al rondrijden in Californië, klinken zelfrijdende wagens nog steeds als sciencefiction. Toch zal het perfect mogelijk zijn met 5G. Aangezien 5G de enige mobiele technologie ter wereld is die de snelheid van de menselijke reflex evenaart, zal je auto dus even snel een overstekende wandelaar of een bruusk-remmende auto spotten als jijzelf. Slimme auto’s zullen daarnaast ook voor zichzelf kunnen zorgen en bijvoorbeeld zelf een afspraak maken bij de garage. Aangezien alle wagens met elkaar in contact zullen staan, kunnen ze ook het einde van monsterfiles betekenen door het verkeer beter te spreiden. Eens de slimme auto is ingeburgerd, staat de deur ook wagenwijd open voor zelfrijdende vrachtwagens en bussen, en zelfs zelfvliegende vliegtuigen.

Hologram chatten

In Star Wars bellen ze al duizenden jaren met hologrammen, en binnenkort gaat dat ook in ons sterrenstelsel mogelijk zijn. Je zal dan in real time kunnen praten met een driedimensionale, levensgrote versie van je gesprekspartner. In tegenstelling tot wat je in de sciencefiction-reeks ziet, zal dat hologram niet in de kamer geprojecteerd worden, maar zal je het kunnen zien met een virtual reality-bril. De technologie is reeds ontwikkeld, maar wachtte op 5G om echt te kunnen doorbreken. Aangezien 5G in een mum van tijd een bom aan data kan versturen, zal je ermee kunnen hologram-bellen zonder vertragingen of storingen.

Digitale dokters

Hoewel de dichtstbijzijnde dokter zich in België steeds een steenworp van je bevindt, is medische hulp een pak schaarser in afgelegen gebieden als de woestijn en Antarctica. Dankzij 5G zal ook daar binnenkort steeds een (digitale) dokter van wacht zijn. Via een razendsnelle en haarscherpe videoverbinding zal een arts je vanop afstand kunnen testen en diagnosticeren. Het 5G-netwerk maakt het daarnaast ook mogelijk voor drones om in een mum van tijd medicatie of medisch materiaal te leveren in moeilijk begaanbare gebieden. In Canada gebeurt dit vandaag al. Zo zal 5G vele levens redden.



Dronetransport

Internetwinkel Amazon is er al jaren mee bezig: een dronenetwerk uitbouwen dat pakketjes snel en onafhankelijk aan je voordeur aflevert. Niet enkel zou dat op lange termijn de bezorgingskosten drukken, het zou de bestellingen ook sneller dan ooit bij je thuis brengen. Verwacht wordt dat dit met de intrede van 5G wel eens heel snel realiteit kan worden. Niet enkel voor commerciële bestellingen, maar ook in de medische wereld. Drones zouden zo ook veilig en in recordtempo organen van het ene naar het andere ziekenhuis kunnen transporteren.





Virtual reality

Virtual reality bestaat vandaag natuurlijk al in de game-wereld, maar zal een enorme boost krijgen met de introductie van 5G. Aangezien de reactietijd van het netwerk verbazingwekkend snel is, kan zulke software nu zonder de minste vertraging reageren op je bewegingen en acties, waardoor het allemaal nóg realistischer wordt. Verwacht wordt dat virtual reality in de toekomst voor meer gebruikt zal worden dan enkel voor games. Misschien gaan we straks allemaal in virtual reality naar de supermarkt, bezoeken we woningen vanop afstand, gaan we virtueel op citytrip of worden internationale congressen en evenementen op het wereldwijde web georganiseerd.





Slimme verkeerslichten

Na deze resem futuristische innovaties, klinken slimme verkeerlichten misschien eerder banaal. Toch mag je hun impact niet onderschatten. Bij eerste testen met onderling-verbonden verkeerslichten in Amerika ontdekten wetenschappers dat wagens gemiddeld 40 procent minder lang moesten wachten, 26 procent sneller op hun bestemming raakten en 21 procent minder uitstootte. Als deze lichten vervolgens ook in verbinding staan met de hulpdiensten, en ambulances enkel groene lichten geven, kunnen ze in één klap ook mensenlevens redden.

