Exclusief voor abonnees Ze had meer likes dan Beyoncé, nu houdt Annegien (20) haar foto’s voor zichzelf Tosca de Jong

01 september 2020

16u42

Bron: AD.nl 0 Instagram Instagramfenomeen Annegien Schilling (20, @Fetching_tigerss) kreeg soms meer likes op een post dan superster Beyoncé. Totdat de Nederlandse in 2018 ineens stopte met haar account. “Ik voelde mij niet meer zo thuis in het social media-wereldje.”

Ze was ‘het meisje van 672k’. Werd uitgeroepen tot Jongere van het Jaar in 2016. En ze was één van de kandidaten om tot Utrechter van het Jaar verkozen te worden. De Utrechtse Annegien Schilling was pas 12 jaar toen zij begon met het posten van surrealistische zelfportretten op haar Instagramaccount Fetching_tigerss.

