YouTube wil manipulatie van kiezers in VS vermijden met richtlijnen voor presidentskandidaten HR

03 februari 2020

16u17

Bron: ANP 0 iHLN Over precies negen maanden kiezen de Amerikanen hun nieuwe president. Dat betekent dat ze in de komende maanden worden bestookt met reclamefilmpjes, gerichte advertenties, telefoontjes, folders en ander campagnemateriaal vol halve waarheden en hele leugens. YouTube komt daarom nu met richtlijnen.

YouTube verbiedt onder meer gemanipuleerde, vervalste filmpjes. Het gaat daarbij niet om filmpjes waarbij de uitspraken van iemand anders uit zijn verband worden gehaald, maar om filmpjes waarmee schade kan worden aangericht. “Bijvoorbeeld een filmpje dat is gemanipuleerd, zodat het lijkt of een regeringsfunctionaris is overleden”, klinkt het. “Ook misleiding van kiezers, zoals het delen van een verkeerde verkiezingsdatum, mag niet. Foute beweringen over de vraag of iemand kandidaat mag zijn, zijn ook taboe.” YouTube wil ook niets weten van pogingen om anderen na te doen en van pogingen om het aantal views en likes kunstmatig op te krikken.

YouTube werkt nauw samen met een speciaal team van eigenaar Google, de Threat Analysis Group. Die moet beïnvloeding van kiezers voorkomen.