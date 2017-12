YouTube wil grote kuis houden met 10.000 moderatoren TK

09u58

Bron: The Guardian 0 Thinkstock Internet Google, het bedrijf dat YouTube in handen heeft, gaat duizenden nieuwe moderatoren aannemen. De mediagigant doet dat na de talrijke kritiek op de vele gewelddadige, ongepaste of haatdragende video's die de filmpjessite rijk is.

Susan Wojcicki, CEO van YouTube, meldde gisteren in een blogpost dat de site zijn korps van moderatoren volgend jaar zal uitbreiden tot meer dan 10.000 man. Die moeten erover waken dat alle geüploade content beantwoordt aan de richtlijnen. Daarnaast zal het bedrijf ook inzetten op nieuwe technologieën die verboden content automatisch moet markeren als problematisch.

De laatste weken kreeg YouTube bakken kritiek over zich heen na verschillende meldingen dat kinderen gewelddadige filmpjes te zien kregen, ook al stond de 'Kids Filter' aan. Die zou normaal gezien alle content die niet geschikt is voor kinderen eruit moeten filteren, maar dat blijkt niet helemaal te werken zoals het hoort. Daarnaast wordt het bedrijf ook op de korrel genomen voor haar rol in de verspreiding van haatdragende, extremistische video's, zoals die van IS-aanhangers.

Wojcicki wil dat nu aanpakken door meer in te zetten op de menselijke kant van het moderatiesysteem. "Moderatoren blijven essentieel voor het verwijderen van content en het trainen van het automatische systeem. Een menselijk oordeel, waarbij ook de context bekeken wordt, is kritiek voor het maken van goede beslissingen." Ze liet ook nog weten dat de moderatoren intussen bijna twee miljoen video's bekeken hebben die extremistische boodschappen bevatten. Zo kan de automatische filter steeds meer bijleren en betere beslissingen maken.

Getty Images Susan Wojcicki