YouTube voert strengere regels in voor wapenvideo's kv

21 maart 2018

22u52

Bron: ANP 0 Internet YouTube heeft deze week stilletjes strengere bepalingen ingevoerd voor video's waarin wapens een rol spelen. Dat past in de opgelaaide strijd in de VS om het bezit van oorlogsgeweren aan banden te leggen.

Het populaire mediaplatform, onderdeel van Google (Alphabet), doet filmpjes in de ban die vuurwapens aanprijzen of verwijzen naar sites waar die te koop worden aangeboden met allerlei accessoires. Daaronder de zogenoemde 'bump stock', die een semi-automatisch geweer nog sneller kogels laat afvuren.

YouTube zegt ook beelden te gaan verwijderen waarop te zien is hoe wapens in elkaar moeten worden gezet. Dat gebeurde na stevige kritiek op video's met instructies over onder meer het maken van bommen.

Voor de wapenliefhebber was YouTube altijd een lustoord. Onlangs leverde een zoekopdracht met de trefwoorden 'how to build a gun' 25 miljoen hits op, al ging het ook vaak om speelgoed.