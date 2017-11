YouTube verwijdert schokkende kinderfilmpjes ep

12u17

Bron: ANP 0 YouTube Filmpjes waarin Peppa Pig bleekmiddel drinkt worden verwijderd. Internet YouTube is begonnen met het aanpakken van filmpjes die zogenaamd voor kinderen bedoeld zijn, maar in werkelijkheid schokkende dingen laten zien. Die worden opgespoord en verwijderd. In de afgelopen weken zijn duizenden filmpjes gewist en meer dan vijftig kanalen gesloten.

In de filmpjes is bijvoorbeeld te zien hoe een kinderfiguurtje als Peppa Pig wordt toegetakeld door een tandarts of bleekmiddel drinkt. Mickey Mouse schiet anderen en zichzelf door het hoofd en in een ander filmpje vecht Spiderman met Elsa uit Frozen. Ze staan niet alleen op YouTube zelf, maar ook op de kindvriendelijke versie YouTube Kids.

Bij dergelijke filmpjes komen geen advertenties te staan, zodat de makers er niet aan kunnen verdienen. Speciale technologie, zogeheten machine learning, moet de filmpjes opsporen. Medewerkers bekijken daarna of ze inderdaad niet door de beugel kunnen. YouTube wil ook voorkomen dat pedofielen de reactieruimte onder de filmpjes gebruiken om kinderen te lokken.

Meer over YouTube

samenleving