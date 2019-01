YouTube verbiedt schokkende video's na nieuwe Challenge Christian Born

16 januari 2019

15u40

Bron: AD.nl 0 Internet YouTube gaat stappen zetten tegen gevaarlijke stunts en uitdagingen op de videowebsite. Video’s met bijvoorbeeld de Bird Box Challenge of de Fire Challenge worden binnenkort verboden.

In de Bird Box Challenge - vernoemd naar de populaire Netflix-film Bird Box - gaan deelnemers geblinddoekt de straat op. Netflix riep eerder op om te stoppen met de uitdaging. Voor de Fire Challenge steken YouTubers zichzelf in brand.

Daarnaast heeft YouTube de zogenaamde ‘pranks’ in het vizier. Dat zijn video’s waar bijvoorbeeld jonge kinderen gefopt worden met een nep-situatie. Dat kan onschuldig zijn, maar de laatste tijd zijn er steeds meer extreme voorbeelden. Zo worden de ouders van een jong kind - dat niet op de hoogte is dat het om een mopje gaat- vermoord in een video, of wordt een huis overvallen. En soms worden de kinderen simpelweg achtergelaten.



Door het schokkende karakter van de video's zijn ze enorm populair. Om relevant te blijven verzinnen de ‘prankers’ steeds extremere grappen, om zo de kliks binnen te rijven.

(De tekst gaat verder onder de video “Netflix waarschuwt voor Bird Box Challenge”)

Gedaan, zegt YouTube nu. “We laten het niet toe dat kinderen gefopt worden met extreme trauma’s als gevolg.” Het platform zegt met meerdere kinderpsychologen te werken om de regels op te stellen. Kanalen waar de video's verschijnen, krijgen twee maanden de tijd om de content te verwijderen. Mocht dat niet gebeuren, dan krijgt de eigenaar van het kanaal een waarschuwing. Bij drie waarschuwingen is het voorbij en wordt het kanaal gesloten.

Wasmiddelsnoepjes

Het is niet de eerste keer dat YouTube zich hard opstelt. Begin vorig jaar werd de Tide Pod Challenge populair. Tide Pods of wascapsules, werden toen - vanwege hun snoepjesachtige uiterlijk - massaal gegeten als uitdaging. Google en YouTube verwijderden massaal video's en Procter & Gamble, de eigenaar van de Tide Pods, zond meerdere reclamespotjes uit om mensen te waarschuwen de wascapsules niet op te eten.

Zelfs een woordvoerder van Unilever, die de zakjes maakt in Europa, zei: “Wasmiddeltabletten zijn uitsluitend bedoeld om de was te doen. Nergens anders voor! We zetten niet voor niets op de verpakking dat ouders ze buiten bereik van kinderen moeten houden en dat je onder meer voorzichtig moet zijn met contact met de huid en ogen. Het enige en nadrukkelijke advies dat we met betrekking tot deze challenge kunnen geven is: doe het niet! Nu niet en nooit niet.”