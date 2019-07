YouTube verbant video's met instructies voor hacken Redactie

04 juli 2019

12u28

Bron: AD.nl 0 Internet YouTube is de regel waarbij er geen video’s met instructies voor hacken en phishing worden toegestaan, aan het handhaven. Dat bleek toen het platform per ongeluk een educatieve video van ‘white hat’-beveiligingsexperts weigerde.

Kody Kinzie van YouTube-kanaal ‘Cyber Weapons Lab’ meldde dat hij een waarschuwing van YouTube kreeg toen hij een video over het afsteken van vuurwerk via wifi wilde uploaden. Die upload werd echter geweigerd en Kinzie werd verwezen naar de nieuwe regel die YouTube handhaaft: instructies voor hacken en phishing worden verbannen van het platform.



‘Cyber Weapons Lab’ publiceert video’s over hacking voor zogenaamde white hats, hackers die hun vaardigheden legaal en voor het goede doel inzetten. Tegenover de Amerikaanse website The Verge meldt YouTube dat het de video’s van het kanaal per ongeluk als strijdig met zijn regels heeft aangemerkt en dat deze wel toegestaan zijn. Toch wijzen critici erop dat de regel makkelijk tot het weren van educatieve video’s over beveiliging kan leiden en kwaadaardig hacken zo juist in de hand kan werken.



YouTube blijkt ook al in 2017 en 2018 legitieme video’s met instructies over hacking verbannen te hebben. Portswigger berichtte daar vorig jaar over. De regel staat echter expliciet in de richtlijnen van het videoplatform sinds februari, toen YouTube aankondigde zijn three strikes-beleid en richtlijnen transparanter en eenvoudiger te maken.

