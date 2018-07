YouTube strijdt tegen ‘fake news’ Arne Adriaenssens

10 juli 2018

12u31

Bron: Youtube 0 Internet Hoewel YouTube de thuis is van heel wat interessante informatie, zijn er ook veel verwarrende of foutieve video’s te vinden. De streamingdienst wil hun algoritme aanpassen om de betrouwbaarheid van hun nieuws te verhogen.

Na Facebook bindt ook videoplatform YouTube de strijd aan met nepnieuws. Wanneer er belangrijk nieuws opduikt, krijgen gebruikers die er video’s van zoeken zowel nieuwsberichten als andere ‘gerelateerde’ zaken te zien. Vaak gaat het om complottheorieën, propagandavideo’s of onbetrouwbare nieuwsberichten.

Dat wil YouTube in de toekomst aan banden leggen. Wie binnenkort naar de dochterwebsite van Google surft, krijgt er in de eerste plaats berichten van ‘gezaghebbende’ media voorgeschoteld.

Over hoe ze een lijn gaan trekken tussen al dan niet gezaghebbende media wijden ze voorlopig nog niet uit. Uit de screenshots die ze deelden om hun beleidswijziging aan te kondigen, staan alleszins CNN, Fox en The New York Times afgebeeld.

Wikipedia

Naast de relevantie van de media wordt ook de relevantie van de nieuwsfeiten onder de loep genomen. Het algoritme dat je zoekresultaten bepaald gaat hierover oordelen. Ook hier is er over de screeningscriteria nog niets bekend.

Ze willen verder ook meer context bieden aan de zoekende YouTuber. Wie een bepaald onderwerp in de zoekbalk ingeeft, vindt bovenaan zijn resultatenlijst bijvoorbeeld een klein nieuwsblokje uit de Google News-app of een definitie van Wikipedia. Google past dit systeem nu al toe in hun zoekmachine.