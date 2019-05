YouTube Premium fors goedkoper voor studenten Redactie

24 mei 2019

17u54

Bron: Tweakers, AD.nl 0 Internet YouTube biedt voortaan in België en Nederland studentenabonnementen voor YouTube Premium aan. Studenten betalen nog maar 7 euro per maand voor het abonnement, waar dat voor overige gebruikers 12 euro per maand kost, meldt Tweakers.

Studenten kunnen zich maximaal vier jaar lang abonneren op een studentenlidmaatschap voor YouTube Premium, en elk jaar vindt er een nieuwe verificatie plaats. Studenten moeten via een formulier aangeven bij welke instelling voor hoger onderwijs ze studeren. Een extern bedrijf verifieert of het om een goedgekeurde instelling gaat en ook bepaalt dit bedrijf of de persoon werkelijk een student is.



Als aan beide voorwaarden voldaan is, kan de student het abonnement voor 7 euro per maand afnemen. Reguliere klanten betalen 12 euro per maand maar YouTube heeft ook een Familie-abonnement voor 18 euro per maand waarvan maximum zes gezinsleden gebruik kunnen maken.

YouTube Premium

YouTube Premium is het betaalde aanbod van YouTube waarbij klanten geen advertenties te zien krijgen, ze de videodienst op de achtergrond kunnen laten draaien en offline video’s kunnen bekijken. Ook valt YouTube Music Premium voor toegang tot muziek en YouTube Originals voor originele films en series onder het abonnement.



Het is niet bekend hoeveel Premium-klanten YouTube heeft.