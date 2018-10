YouTube kampte wereldwijd met storingen KVE

17 oktober 2018

06u49

Bron: Belga 0

Het netwerk van YouTube had afgelopen nacht urenlang te kampen met problemen. De panne was wereldwijd: er waren meldingen van gebruikers uit Australië, Duitsland, Mexico en de VS, die kloegen dat ze geen videobeelden konden bekijken.

Het bedrijf plaatste op zijn website een foutmelding en beloofde het probleem te proberen op te lossen.

Deze ochtend is de website weer beschikbaar, maar de oorzaak van de panne is niet bekendgemaakt.