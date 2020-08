YouTube grijpt in bij Vlaamse vloggeroorlog en verbiedt pesterijen kv

25 augustus 2020

18u13

Bron: Belga 8 Internet YouTube heeft een beleid dat pesterijen verbiedt en de internetgigant verwijdert video's die dit beleid schenden. Dat zegt een woordvoerder van YouTube in een reactie op de hetze die de voorbije dagen ontstaan is rond enkele populaire Vlaamse vloggers .



Het is oorlog tussen enkele populaire Vlaamse YouTubers: Michiel Callebaut en Celine Dept enerzijds en Nathan Vandergunst, bekend als Acid, anderzijds. Die laatste zou het niet kunnen verkroppen dat het andere duo meer volgers heeft en omschreef onlangs in een video hun volgers "als mensen met kanker". Dept en Callebaut zouden naar eigen zeggen intussen ook doodsbedreigingen gekregen hebben.



Die video van Acid is in strijd met het pestbeleid, laat YouTube vandaag weten. "De video is voor een tijd per ongeluk opnieuw online gezet, maar is ondertussen opnieuw verwijderd. Zoals altijd kunnen uploaders in beroep gaan, waarna we de video opnieuw zullen evalueren in het kader van ons beleid", aldus de internetgigant.

Impact op publiek

Zo'n ruzie kan volgens Ike Picone, specialist Nieuwe Media aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), misschien een impact hebben op hun volgers, doorgaans jongeren. "Elke publiek uitgevochten ruzie kan een impact hebben op degenen die er getuige van zijn", zegt Picone.



In die zin is er volgens hem niet meteen een groot verschil tussen dit en "traditionele" vetes die uitgevochten worden in de media, in rapnummers of in tweets. "Wel hebben deze mensen hun persoonlijke kanalen om hun meningen te uiten, zonder dat dit gemedieerd wordt door interviewers en journalisten. Dat laat hen natuurlijk toe om ongezouten hun mening te geven en zaken te doen die nooit door een redactie adequaat zouden bevonden worden om uit te zenden of te publiceren", legt Picone uit. "Daartegenover staat dat ook het publiek de kans heeft om via comments hun appreciatie of ongenoegen te uiten voor de acties van hun jonge idolen."

Zo'n ruzie heeft volgens de VUB-professor alleszins het voordeel van de transparantie. "Mensen kunnen volgen wat er gebeurt en wat anderen er over denken. Ze kunnen ook volgen hoe influencers berouw kunnen hebben over hun acties en hoe ze zich daarvoor verontschuldigen. Of hoe andere misschien wars van verontwaardiging hun gedrag blijven voortzetten. Zoals wel vaker kunnen idolen dus een voorbeeld zijn voor jongeren, en dit zowel in positieve als in negatieve zin. Dat is met YouTube-sterren niet anders.”

Dit gaat eerder over ethiek en etiquette en hoe we als maatschappij opnieuw moeten leren om respectvol met elkaar om te gaan in de publieke ruimte. Ike Picone

De ruzie tussen mensen gaan reguleren, lijkt voor Picone een stap te ver. "Niet elk maatschappelijk probleem behoeft een juridische oplossing. Dat gaat eerder over ethiek en etiquette en hoe we als maatschappij opnieuw moeten leren om respectvol met elkaar om te gaan in de publieke ruimte. Die publieke ruimte valt voor vele YouTubers nu samen met hun slaapkamer. Automatisch leidt dit tot vertroebeling van de grenzen tussen privé en publiek", aldus Picone.