YouTube gaat video’s blokkeren die ongepast zijn voor kinderen HR

23 september 2020

23u41

Bron: ANP 0 Internet Met behulp van kunstmatige intelligentie wil YouTube automatisch leeftijdsrestricties toevoegen aan video’s. Dat meldt het bedrijf in een blogpost. De mensen die de video’s online hebben gezet kunnen bezwaar maken als ze vinden dat een leeftijdsrestrictie ten onrechte is toegewezen.

Als mensen via een externe site een YouTubevideo proberen te bekijken die niet geschikt is voor kijkers onder de 18 jaar moeten ze eerst naar YouTube, waar ze vervolgens moeten inloggen om te laten zien dat ze meerderjarig zijn. Zo voorkomt YouTube dat kinderen buiten het platform alsnog ongepaste video's bekijken. Voor kinderen onder de 13 heeft YouTube afgelopen zomer de mobiele YouTube Kids-app gelanceerd, waar alleen gepaste video's worden getoond en ouders meer controle kunnen uitoefenen over wat de kinderen via de app kunnen bekijken.

Volgens technieuwssite The Next Web suggereren eerdere experimenten van YouTube dat het geautomatiseerde systeem ervoor zal zorgen dat veel meer video's een leeftijdsrestrictie krijgen. In het tweede kwartaal van dit jaar haalde YouTube een recordaantal video's offline nadat het kunstmatige intelligentie (AI) meer controle gaf over het beoordelen van de video's.

Toch lijkt de grotere rol van AI onontkoombaar - al is het maar omdat het inzetten van mensen die video's beoordelen ook de nodige problemen oplevert. Deze week klaagde een voormalig moderator YouTube nog aan omdat het werk tot posttraumatische stressstoornissen en depressies zou leiden. Ze moest video's bekijken van onder meer onthoofdingen, kindermishandeling en schietpartijen.