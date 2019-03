YouTube blokkeert reacties op video's met jonge kinderen om pedofielen te weren kg

01 maart 2019

11u59

Bron: Belga 0 Internet Binnenkort zullen geen reacties meer kunnen worden geplaatst onder het merendeel van YouTube-video's met jonge kinderen. Dat liet het bedrijf weten in een officieel blogbericht. Enkele dagen geleden liet de videowebsite al miljoenen ongepaste reacties bij video's met kinderen verwijderen.

YouTuber Matt Watson bracht aan het licht dat er massaal ongepaste reacties werden geplaatst bij video's met kinderen. Het gaat om onschuldige video's die ouders van kinderen of kinderen zelf maakten.



Bijvoorbeeld verschenen er expliciete reacties onder filmpjes van kinderen die turnoefeningen deden. De kinderen werden in de reacties “godin” of “Barbie” genoemd. Ook werden er vaak tijdstippen gedeeld waarop meer ‘suggestieve’ beelden te zien zijn, bijvoorbeeld wanneer de kinderen volgens de gebruiker een seksuele houding lijken aan te nemen.



Verschillende bedrijven waaronder Disney en Nestlé trokken hun advertenties op Youtube terug na de berichten over pedofiele reacties.

Geen reacties

YouTube heeft vandaag laten weten nog een stap verder te gaan en de commentaarsectie onder de meeste video's met kinderen te blokkeren.



"We erkennen dat reacties een kernelement vormen van de YouTube-ervaring, het groeien van een publiek en ermee in contact blijven. Tegelijkertijd zijn de belangrijke stappen die we vandaag nemen van cruciaal belang om jongeren veilig te houden", aldus de videowebsite.

Meer controle

Op een klein aantal kanalen van video's voor kinderen zal het wel nog mogelijk zijn om reacties te plaatsen. Deze makers worden verplicht hun inhoud zorgvuldig te modereren en te controleren.



Ook moeten ze gebruik maken van de beschikbare hulpmiddelen van YouTube. Het gaat om software die in staat is om opmerkingen te identificeren en te verwijderen die in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden van het platform.

