YouTube betaalt recordboete van 155 miljoen voor verzamelen van privédata van kinderen kv

04 september 2019

20u54

Bron: ANP 0 Internet Google betaalt een bedrag van 170 miljoen dollar, omgerekend bijna 155 miljoen euro, om een privacyzaak rond dochter YouTube te schikken. De videodienst verzamelde persoonlijke gegevens van kinderen, zonder dat hun ouders daar toestemming voor hadden gegeven.

De Amerikaanse marktwaakhond, de Federal Trade Commission (FTC), maakte de hoogte van de schikking vandaag bekend. Google en YouTube betalen 136 miljoen dollar aan de FTC en 34 miljoen dollar aan het ministerie van Justitie van de staat New York. Het is het hoogste bedrag dat ooit is betaald voor het schenden van de privacy van kinderen, zegt de FTC.



Google volgde de kinderen met cookies, niet alleen op YouTube, maar ook daarbuiten. Het bedrijf kreeg zo veel informatie, waarmee de kinderen gericht advertenties te zien kregen.