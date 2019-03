Wikipedia Duitsland hele dag op zwart uit protest tegen nieuwe Europese regels auteursrecht TT

21 maart 2019

10u50

Bron: ANP, Belga 0 Internet De De Duitse versie van Wikipedia staat vandaag op zwart. De online-encyclopedie demonstreert daarmee tegen de nieuwe Europese regels voor auteursrecht waar het Europese parlement volgende week over stemt. Er is alleen een verklaring te lezen op de site.

“Deze geplande hervorming kan het vrije internet aanzienlijk inperken”, aldus de boodschap op de Duitse Wikipedia. “Dit is onze laatste kans.”

Volgens Wikipedia Duitsland schaden de regels het vrije internet en bedreigt de hervorming “de vrije wetenschap ook als Wikipedia een oase in de gefilterde woestijn van het internet blijft”. Zo moeten internetplatformen preventief voorkomen dat auteursrechten worden geschonden. Dat is volgens Wikipedia, dat overigens van deze regel geen last heeft, alleen met filters mogelijk die vatbaar zijn voor fouten en misbruik. Verder moeten websites licenties hebben voor het gebruik van korte stukken tekst uit nieuwsmedia en komen er strengere regels voor het gebruik van foto's.

Vorig jaar waren ook al sites van Wikipedia in diverse landen onbereikbaar uit protest tegen de nieuwe regels. De Nederlandstalige versie van Wikipedia is vandaag overigens wel gewoon bereikbaar. De blokkade geldt enkel voor de Duitse website: de officiële apps voor smartphones en tablets zijn wel te raadplegen.

De Duitse Wikipedia telt zowat 2,3 miljoen artikels en wordt goed 30 miljoen keer per dag geraadpleegd. Wereldwijd is Wikipedia, volgens de eigen gegevens, de vijfde meest populaire site.

Kritiek

Onderhandelaars voor het Europees parlement en de lidstaten kwamen midden februari tot een akkoord over de hervorming van het Europese auteursrecht. De hervorming moet de bijna twintig jaar oude copyrightregels aanpassen aan het digitale tijdperk. De nieuwe Europese richtlijn verplicht platformen als YouTube, Facebook en andere om vooraf na te gaan of hun gebruikers geen auteursrechtelijk beschermd materiaal online zetten. Bovendien moeten de grote internetplatformen een vergoeding betalen voor zaken waar een copyright op staat. Ook ‘nieuwsaggregatoren’ - denk aan Google News - moeten betalen als ze nieuwsberichten overnemen.

Maar de tekst krijgt veel kritiek. Volgens tegenstanders werpt Europa een dam op tegen de vrije meningsuiting en gaat het in feite om een vorm van censuur. De krachtige lobby’s van Silicon Valley hebben hun weerstand bovendien nog niet opgegeven en blijven ijveren voor een aanpassing.