Wie 'idiot' googelt, krijgt hoop foto's van president Trump

19 juli 2018

11u07

Bron: The Guardian 13 Internet Wie op Google de zoekterm 'idiot' intikt, krijgt een hoop foto's van de Amerikaanse president Donald Trump als resultaat. Dat is het gevolg van een actie van internetters om het algoritme van Google te beïnvloeden. Met het Nederlandse 'idioot' werkt het niet.

Trump schittert momenteel op zeven van de tien eerste foto's die je bij Google Images voorgeschoteld krijgt, en gisteravond waren dat er zelfs negen. Volgens The Guardian startte de actie toen Britse Trump-critici de Green Day-hit American Idiot gebruikten als leuze voor hun protesten tegen Trump tijdens zijn recente bezoek aan Groot-Brittannië. Ondertussen zijn meer en meer mensen op de actie gesprongen, onder meer door te stemmen op een foto van Trump en het woord 'idiot' op Reddit.

Het is niet de eerste keer dat algoritmes van Google worden gemanipuleerd. In 2004 leverde de zoekterm 'Jew' ('jood') een karikatuur met een haakneus op, en in 2009 gaf de zoekterm 'Michelle Obama' je een bewerkte foto van de Amerikaanse first lady waarop ze leek op een aap. Voor de jongste Amerikaanse presidentsverkiezingen leidde de zoekterm 'rapist' (verkrachter) naar minstens vijf afbeeldingen van ex-president Bill Clinton in de top 10.

Algoritme

Fans van Trump kregen het logo van CNN ook hoog in de zoekresultaten bij de term 'fake news', terwijl critici van de Amerikaanse telecomgigant Comcast een hakenkruis hoog bij de zoekresultaten van de bedrijfsnaam probeerden te krijgen. Ze probeerden dat later ook bij fotosite Imgur.

In 2013 werd in Engeland de English Disco Lovers-beweging opgericht met als enige doel het bombarderen van Google om de zoekresultaten voor de extreemrechtse English Defence League, die door het leven gaat met dezelfde afkorting EDL. Het werkte, zij het maar tijdelijk. Het algoritme van Google wordt namelijk constant verbeterd, en houdt natuurlijk ook rekening met waar mensen op klikken. Aangezien meer surfers klikten op de anti-islamberichten dan de discosite, zakte de English Disco Lovers-beweging weg in de rangschikking.

Aan de andere kant blijken sommige andere zoekresultaten wel hardnekkig: zo levert de zoekopdracht 'Sick person opens jar of pickles' ('zieke persoon opent een pot augurken') nog altijd foto's op van Hillary Clinton die een pot augurken opent in tv-programma Jimmy Kimmel Live.

