WhatsApp test functie om je status op Facebook te delen kg

27 juni 2019

11u30

Bron: The Verge, Engadget 0 Internet Vanaf vandaag krijgen sommige gebruikers een nieuwe knop te zien in WhatsApp: daarmee zouden ze hun status kunnen delen op Facebook en andere websites, zoals Instagram, Gmail of Google Foto’s. Het gaat voorlopig om een test. Moederbedrijf Facebook verzekert dat WhatsApp en Facebook compleet gescheiden blijven.

Met de ‘WhatsApp Status’ kan je tekst, foto’s en video’s delen die na 24 uur verdwijnen, vergelijkbaar met Instagram Stories. De functie zou begin vorig jaar dagelijks door zo’n 450 miljoen gebruikers gebruikt worden, liet Facebook weten op de eigen conferentie F8.



Facebook wil nu testen of gebruikers die WhatsApp Status willen delen op andere platformen, waaronder haar eigen apps Facebook en Instagram. Gebruikers in het bètaprogramma van WhatsApp kunnen het nieuwe snufje vanaf vandaag uitproberen.



De internetreus bevestigt dat het experiment niet betekent dat de accounts op WhatsApp en Facebook worden verbonden, meldt The Verge. Volgens Facebook wordt de data lokaal - op je toestel zelf - gedeeld tussen apps. Ook is er geen enkele koppeling onderling: de statussen blijven gescheiden in het systeem van Facebook.

WhatsApp en Facebook

Facebook hamert erop dat de gebruikersdata op beide platformen gescheiden blijft, omdat het eerder al op de vingers werd getikt vanwege een eventuele link tussen WhatsApp en Facebook.



Na de overname van de berichtenapp in 2014 hamerde Facebook erop dat WhatsApp volledig autonoom zou blijven. Maar twee jaar later werd plots bekend dat er gebruikersgegevens werden gedeeld tussen beide platformen: de telefoonnummers van WhatsApp-gebruikers zouden gebruikt worden op Facebook om de ‘vriendsuggesties’ te verbeteren. Dat kon niet door de beugel, volgens de Europese Commissie, die Facebook een boete van 110 miljoen euro oplegde voor het verstrekken van misleidende informatie.