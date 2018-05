Whatsapp-oprichter Koum vertrekt bij Facebook Redactie

01 mei 2018

01u30

Bron: AD/ANP 1 Internet Whatsapp-oprichter Jan Koum vertrekt bij de berichtendienst die in 2014 werd gekocht door Facebook. Dat schrijft Koum maandag in een bericht op zijn eigen Facebookpagina.

"Het is tijd voor mij om door te gaan", schrijft Koum. "Ik zal WhatsApp nog steeds toejuichen - alleen dan van buiten het bedrijf.''

Facebooktopman Mark Zuckerberg bedankt via het platform Koum "voor alles wat hij me geleerd heeft." Hij schrijft dat de waarden die Koum heeft "altijd het hart van Whatsapp zullen vormen."

Koum maakt zich al jarenlang hard voor privacy, schrijft de Amerikaanse nieuwszender CNBC. In 2014 schreef hij een blog over opgroeien in de Sovjet-Unie en de angst dat alle communicatie werd gecontroleerd door de geheime dienst.

Cruciaal moment

Koums vertrek komt op een cruciaal moment voor Facebook. Het Amerikaanse techbedrijf worstelt met onder meer datalekken en nepnieuws op het sociale medium.

Facebook kocht Whatsapp in 2014 voor een recordbedrag van 19 miljard dollar.