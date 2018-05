WhatsApp of Facebook gebruiken? Dat is dan 5 cent per dag: Oeganda heft belasting op "roddelen" lva

01 juni 2018

01u37

Mensen uit Oegande die gebruik maken van apps als Facebook, WhatsApp, Twitter en Viber moeten daar voortaan belasting voor betalen. Het Afrikaanse land eist 200 shilling (5 eurocent) per dag, zodat het "kan omgaan met de gevolgen van geroddel", zoals president Yoweri Museveni het volgens de BBC verwoordde.

De wet gaat van kracht vanaf 1 juli, maar het is nog niet duidelijk hoe ze die precies gaan implementeren. De regering heeft het al niet makkelijk alle actieve simkaarten te registreren, bovendien maken slechts 17 van de 23,6 miljoen mensen in het bezit van een mobiele telefoon ook daadwerkelijk gebruik van het internet. En dan is nog niet gezegd dat ze de geviseerde apps gebruiken.

President Museveni wil met de omstreden belasting de strijd aanbinden met de negatieve gevolgen "olugambo" ofwel "geroddel". Met het internet op zich heeft de president geen problemen want dat komt goed van pas voor onderzoek en educatie.

Kritiek dat de wet het gebruik van het internet zou inperken wimpelde hij eerder dit jaar af. "We zijn op zoek naar geld om te veiligheid in ons land te garanderen en mensen van elektriciteit te kunnen blijven voorzien zodat ze juist meer en vaker van sociale media kunnen genieten", zei Museveni in maart tegen Reuters.

De sociale media spelen een grote rol in het politieke landschap van het land. In 2016 werd de Oegandese bevolking tijdens de presidentsverkiezingen voor enige tijd toegang tot sociale mediaplatformen ontzegd. De president blokkeerde de apps toen om te vermijden dat "leugens zich verder zouden verspreiden".

Naast de omstreden heffing op gebruik van sociale media, wil Oeganda ook 1 procent belasting heffen op geld dat mensen mobiel overmaken naar elkaar.