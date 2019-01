WhatsApp beperkt doorsturen berichten om geruchten en nepnieuws tegen te gaan mvdb

21 januari 2019

13u19

Gebruikers van WhatsApp kunnen berichten minder vaak doorsturen. Een app-berichtje kan naar maximaal vijf mensen tegelijk worden geforward.

De regel gold al in India. In de rest van de wereld hanteerde WhatsApp een maximum van twintig forwards per dag, maar dat wordt verlaagd. De berichtendienst wil zo het verspreiden van geruchten en nepnieuws tegengaan.



Vorig jaar leidden nepberichten op sociale media in India tot woedende menigtes, klopjachten en doden. Zo vermoordden ongeruste dorpsbewoners in mei 2018 op verschillende plekken in het zuiden van het land drie mensen en vielen zij meerdere anderen aan. Ze dachten dat het om kinderlokkers ging, nadat op sociale media berichten rondgingen dat die actief waren in de regio. De politie in India zei later dat daar geen enkel bewijs voor is.

Gelyncht

Ook op andere plekken in het land werden mensen gelyncht na zulke beschuldigingen. Een van de slachtoffers was juist door de overheid ingehuurd om mensen te waarschuwen voor valse geruchten. Volgens WhatsApp sturen mensen in India meer chats, foto’s en filmpjes door dan in alle andere landen.

WhatsApp heeft de nieuwe regel aangekondigd op een congres in Indonesië. Mensen die de app hebben, krijgen vanaf vandaag een update om de limiet in te stellen.



WhatsApp had de limiet in India ingevoerd nadat geruchten hadden geleid tot moorden en zware mishandelingen. WhatsApp en moederbedrijf Facebook staan ook onder druk om meer te doen tegen beïnvloeding van gebruikers. Gebruikers met een Android-telefoon krijgen de update het eerst. Mensen met een iOS-toestel moeten nog even wachten.