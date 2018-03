Wetenschapper in oog van privacystorm Facebook voelt zich "zondebok" kv

21 maart 2018

20u32

Bron: Belga, BBC 0 Internet Aleksandr Kogan, een psycholoog aan de universiteit van Cambridge die in het oog van de storm kwam te staan in het privacyschandaal rond Facebook en Cambridge Analytica, voelt zich gebruikt als zondebok. Dat zegt hij woensdag in een interview met de BBC. "Wij dachten dat we eerlijk handelden, dat we iets volkomen normaal deden", zo zei hij.

Aanleiding is het schandaal rond Cambridge Analytica. Dat bedrijf speelde een rol in de verkiezingscampagne van president Donald Trump en zou persoonlijke informatie van tientallen miljoenen Facebookgebruikers hebben gebruikt om er kiezersprofielen mee te maken. Facebook blokkeerde Cambridge Analytica zaterdag de toegang. Ook moederbedrijf Strategic Communication Laboratories (SCL) was hetzelfde lot beschoren, net als Aleksandr Kogan en Christopher Wylie, topman van het bedrijf Eunoia Technologies en gewezen werknemer van Cambridge Analytica.

In 2014 konden Facebookgebruikers via een quiz op Facebook testen welke persoonlijkheidstype ze waren. De test genaamd ‘This is your digital life’ werd ontwikkeld door Kogan, die als onderzoeker werkt bij de universiteit van Cambridge. Op die manier werden de gegevens van bij 270.000 gebruikers verzameld, maar ook openbare informatie van vrienden van mensen die de test deden.

De academicus vertelde aan BBC dat hij erg geschokt is door de gebeurtenissen van de voorbije week. “Mijn visie is dat ik gewoon gebruikt wordt als zondebok door zowel Facebook als Cambridge Analytica… terwijl we dachten dat we iets deden wat erg normaal was. Cambridge Analytica verzekerde ons dat alles perfect legaal was en klopte met de gebruiksvoorwaarden”.

De man beweert dat hij het advies volgde van het Britse consultancybedrijf. "Mijn enige fout was dat ik niet voldoende vragen gesteld heb", zo klonk het vandaag bij Kogan.

De Amerikaanse toezichthouder FTC onderzoekt of privacyregels zijn geschonden en kan boetes opleggen. Gebruikers roepen op sociale media op Facebook de rug toe te keren via #deletefacebook.