Werkt Facebook aan een eigen 'bitcoin'?

11 mei 2018

21u18

Bron: Cheddar, Engadget 0 Internet Facebook wil naar verluidt een eigen cryptomunt lanceren. Dat vernam nieuwsmedium Cheddar van een anonieme bron dichtbij Facebook. De nieuwe cryptomunt zou miljarden gebruikers rond de wereld toelaten om online te betalen via het sociale netwerk.

“Ze zijn er heel serieus over,” zei één van de mensen die meer wist te vertellen over de plannen van Facebook. Concrete details zijn er niet, maar het scenario is niet onmogelijk. Met een eigen cryptomunt zouden Facebook-gebruikers wereldwijd transacties kunnen opzetten, bijvoorbeeld om producten te kopen op de marktplaats van het netwerk of om onderling ruildeals te beklinken.

Blockchain

Facebook is volop bezig met het bestuderen van de blockchain, de technologie achter cryptomunten als bitcoin. Eerder deze week liet het sociale netwerk nog weten dat een team opgericht werd om zich exclusief met blockchaintoepassingen bezig te houden. Welke toepassingen dat zouden worden, hield Facebook stil.

Toegegeven, dat Facebook de blockchain bestudeert, wil niet per se zeggen dat er een eigen cryptomunt op til is. Behalve virtuele betalingen kan de blockchain ingezet worden voor tal van andere mogelijkheden: van het verifiëren van accounts tot het organiseren van een wereldwijd trackingsysteem om pakjes te volgen.

Mocht het nieuws kloppen, dan zou het in ieder geval nog even kunnen duren voordat Facebooks cryptomunt gelanceerd wordt: volgens Cheddar zou het sociale netwerk nog meerdere overnames moeten doen in de blockchain- en cryptomuntsector voor het de nodige middelen heeft om een eigen virtueel betaalmiddel te creëren.