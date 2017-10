Wereld Economisch Forum: "Google en Facebook moeten meer doen tegen online extremisme en vals nieuws" LB

10u49

Bron: The Guardian 0 afp Internet Amerikaanse techbedrijven zoals Facebook, Google en Twitter moeten agressiever optreden tegen extremisme en politieke misinformatie als ze willen vermijden dat de overheid ingrijpt. Dat staat in een rapport van het Wereld Economisch Forum.

In zijn rapport roept het Wereld Economisch Forum bedrijven in Silicon Valley op de verspreiding van gewelddadig materiaal van IS-militanten tegen te gaan en actie te ondernemen tegen het gebruik van hun diensten door Russische propagandisten.

Morgen en overmorgen nemen Amerikaanse parlementsleden Facebook, Twitter en Google onder de loep. Voor drie congrescomités wordt getuigenis afgelegd over vermeende Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van vorig jaar.

In zijn rapport waarschuwt het Wereld Economisch Forum dat techbedrijven overheidsregulering riskeren die de vrijheid van meningsuiting zou indijken als ze niet "actiever aan zelfregulering doen". De ngo maant de bedrijven aan diepgaander te onderzoeken hoe hun diensten kunnen worden misbruikt.



Het Wereld Economisch Forum (WEF) is een jaarlijkse bijeenkomst van de CEO's van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici, intellectuelen en journalisten, in totaal zo'n 2500 personen. Het WEF organiseert in de winter een jaarvergadering in het Zwitserse Davos en diverse regionale conferenties in alle continenten.

Het Duitse parlement keurde in juni een plan goed dat netwerken voor sociale media tot 50 miljoen boete kan opleggen indien ze haatposts niet meteen verwijderen. Dat kan volgens het rapport van het Wereld Economisch Forum leiden tot de verwijdering van enorme hoeveelheden content.