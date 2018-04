Welke veranderingen gaat Mark Zuckerberg doorvoeren? Wat het Congres wil weten van Facebook Michael Persson

10 april 2018

15u03

Bron: de Volkskrant 0 Internet Facebook-topman Mark Zuckerberg heeft er dagen op geoefend. Vandaag en morgen wordt hij in het Amerikaanse Congres gehoord over politieke manipulatie, het datalek naar Cambridge Analytica en andere (privacy)zorgen.

Gaat Facebook nu eindelijk wat privacyvriendelijker worden?

Het hele verdienmodel van Facebook is gebaseerd op privacyschendingen. In 2010 zei oprichter Mark Zuckerberg dat 'de sociale normen' rond privacy aan het veranderen waren. Hij dacht dat mensen niet meer zo moeilijk deden over het delen van persoonlijke informatie, want hij zag dat mensen alles over zichzelf wilden vertellen via zijn platform. Wat die mensen niet wisten, en wat velen zich nog steeds vaak niet realiseren: dat Facebook een miljardenbedrijf heeft opgetuigd rond die persoonlijke informatie. Met de data weet Facebook adverteerders te lokken die heel precieze doelgroepen willen bereiken.

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN