Welk gsm-abonnement kies je best voor je kind?

02 september 2020

Ooit komt de dag dat je kinderen aan je arm trekken voor een smartphone. Maar welk tariefplan kies je dan best? Abonnement of herlaadkaart? En wat is het budget? We loodsen je door al je opties.

Een herlaadkaart

Een herlaadkaart is heel populair als eerste tariefplan voor een jonge smartphonegebruiker. Je zet een bepaald bedrag op de herlaadkaart, en als dat bedrag op is, kun je niet meer surfen, bellen, of sms’en en vermijd je dus onvoorziene kosten.

Bijvoorbeeld:

Wanneer je voor een herlading van € 10 kiest, krijg je € 10 belwaarde en ook een bundel met mobiele data en belminuten. Als je belminuten of je bundels op zijn of verlopen, kun je geen extra kosten meer maken. Je moet dan eerst opnieuw herladen.

Een ander voordeel van een herlaadkaart is dat je je belwaarde kunt gebruiken om een busticket bij De Lijn te kopen. De kostprijs gaat dan van je belwaarde af.

Bijvoorbeeld:

Als je nog € 8 belwaarde hebt, en een busticket t.w.v. € 4 koopt bij De Lijn, dan heb je nog € 4 belwaarde over.

Samengevat

*Jij bepaalt zelf het budget

*Makkelijk wisselen van tariefplan bij elke herlading

*Nooit kosten buiten bundel

*Bustickets betaal je met je belwaarde

*Je kunt al voor € 10 herladen

Een herlaadkaart met enkel mobiele data

Klagen de kinderen al eens over te weinig mobiele data? Dan is de only-data herlaadkaart van Mobile Vikings een optie. Met deze herlaadkaart krijg je alleen maar een bundel met mobiele data.

Want waarom zou je in 2019 nog betalen voor belminuten of sms’jes die je toch niet gebruikt? Bovendien kun je evengoed bellen en berichtjes sturen via apps als WhatsApp of Facebook Messenger. Het enige dat wegvalt, is zelf klassiek bellen. Gebeld worden blijft natuurlijk wel mogelijk.

Overleven met alleen mobiele data: hoe je dat doet

Samengevat

*Een pak mobiele data aan een scherpe prijs

*Jij bepaalt zelf het budget

*Nooit kosten buiten bundel

*Klassiek bellen valt weg, gebeld worden kan nog

*Zelf bellen of videochatten via apps is perfect mogelijk

*Belwaarde gebruiken voor tickets van De Lijn is niet mogelijk

Een abonnement

Bij een abonnement haal je het maximum uit je budget, want voor hetzelfde geld krijg je bij een abonnement meer mobiele data en belminuten dan bij een herlaadkaart. Kies je een abonnement, dan is je actieve bundel een maand geldig, en krijg je de volgende maand automatisch opnieuw dezelfde bundel.

Bijvoorbeeld:

Kies je een abonnement van € 10 per maand, dan krijg je een actieve bundel met 1 GB aan mobiele data en 50 belminuten. Na die maand wordt je bundel vernieuwd en krijg je opnieuw een bundel van 1 GB en 50 belminuten.

Je hoeft dus zelf manueel niet meer te herladen. Je krijgt je bundels elke maand automatisch en op het einde van de maand krijg je ook een factuur. Met een abonnement kun je wel kosten buiten bundel hebben.

Bijvoorbeeld:

Als je een abonnement kiest van € 10, krijg je een actieve bundel met 1 GB aan mobiele data en 50 belminuten. Verbruik je binnen die maand meer dan 1 GB mobiele data en/of meer dan 50 belminuten, dan ga je over je bundel en worden er extra kosten aangerekend. Die zie je dan op de factuur verschijnen.

Samengevat

*Je hebt al een abo voor € 10 per maand

*Je krijgt je bundels automatisch

*Je haalt het meeste uit je budget

*Opletten voor kosten buiten bundel

Conclusie

Voor de eerste simkaart van je zoon of dochter raden we een herlaadkaart aan. Bij Mobile Vikings heb je al een herlaadkaart van € 10. Dat zou genoeg mobiele data en belminuten moeten bieden voor iemand die net zijn/haar eerste smartphone heeft gekregen, en je start met een goedkoop tariefplan waarbij je als ouder gemakkelijk het verbruik in de gaten houdt.

Bovendien profiteer je bij Mobile Vikings van het Vikingvoordeel. Dat houdt in dat alle Vikings elkaar onbeperkt gratis bellen en sms’en.

Heeft je kind al een simkaart, maar komt hij niet meer toe met zijn data? Dan raden we de only data herlaadkaart aan. Daarmee krijg je 8 GB voor € 15. Genoeg mobiele data om te gamen, filmpjes te kijken, maar ook om te bellen of berichtjes te sturen via apps zoals WhatsApp of Facebook Messenger.