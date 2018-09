Weet jij hoe Google in het begin heette? Internetgigant wordt 20 jaar en dat vieren we met leuke weetjes LVA

04 september 2018

02u44

Bron: Bild, Android Authority, TechCrunch, Quote 0 Internet 20 jaar geleden veranderden de Amerikanen Sergey Brin (45) en Larry Page (45) voorgoed de digitale wereld. De twee informatici richtten Google op, een bedrijf dat zijn gebruikers wegwijs wou maken in de warrige wereld van het wereldwijde web. Wat begon als een doctoraatsproject op een universitaire campus, groeide uit tot een van de grootste concerns ter wereld.

Om de jarige Google in de kijker te zetten, geven we enkele leuke weetjes mee, te beginnen met het feit dat Google eigenlijk zelf niet goed weet wanneer het bedrijf precies jarig is. Ergens in september. Dat vat het verhaal kort samen.

Het bedrijf werd geregistreerd als onderneming op 4 september 1998. Daarom vieren we vandaag volgens velen Google's 20ste verjaardag. Maar in 2002 vierde Google zijn verjaardag met de typische Google Doodle op 27 september. Verwarrend genoeg vierden ze het jaar daarop hun 5de levensjaar op 8 september, in 2004 op 7 september en in 2005 op 26 september. In 2006 hebben ze blijkbaar de knoop doorgehakt en sindsdien worden er kaarsen geblazen op 27 september.

Dat ze Google heten, daar is iedereen vrij zeker van. Dat was echter niet altijd het geval. Het project stond in 1996 bekend als "BackRub" en kreeg pas later de naam Google, een verwijzing naar 'googol', het getal 1 met honderd nullen. Het astronomische getal symboliseert de enorme massa informatie die de zoekmachine verwerkt.

T-rex

Dat het bedrijf een speciale band heeft met de T-rex zal je al gemerkt hebben wanneer de Chrome browser het niet deed en een kleine T-rex verscheen. In de tuin van het bedrijf staat een groter exemplaar. Dat is niet om hun medewerkers voor hun leven te doen vrezen in een Jurassic Park-achtige beleving als ze hun werk niet goed doen maar wel om hen eraan te herinneren dat Google nooit mag uitsterven.

De geiten van Google

De T-rex is niet het enige dier met een belangrijke functie bij Google. Er zijn ook nog de geiten van Google. Programmeren stond waarschijnlijk niet op hun cv maar ze kunnen wel het gazon op een zeer milieuvriendelijke manier maaien, zo redeneerde Google.

Hoogtechnologische... legoblokken

Toen de makers Larry Page en Sergey Brin de eerste Google-sever ontwikkelden, bouwde ze hem in een toren van legoblokken.

Verborgen spelletjes

Naast legoblokken vinden we ook andere anachronistische elementen terug bij Google. Wie heimwee heeft vervlogen tijden kan bij Google terecht voor de spelletjes Atari Breakout en Pacman. Gewoon de namen van de historische spelletjes ingeven en spelen maar. Ook Solitaire en Oxo (Tic-Tac-Toe) zitten in het gratis spellenpakket van Google.

Antwoord op de vraag des levens

Wie met onnozele spelletjes geen tijd wil verliezen en zijn hele leven al wordt geteisterd door de prangende vraag naar "het Leven, het Universum en Alles", wordt door Google uit zijn lijden verlost. Google heeft het antwoord: 42. Het is een verwijzing naar het bekende boek "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" van Douglas Adams.

Naar de ruimte met Google

We blijven in buitenaardse sferen. Op google.com/mars kan je gluren bij de buitenaardse buren. Google heeft daar de kaarten die NASA heeft gemaakt van Mars voor het grote publiek ter beschikking gesteld. Het is iets anders dan Google Maps.

Scheve resultaten

Geef je het woord "askew" (Engels voor 'scheef') in, schrik dan niet. Je bent niet dronken. De resultaten verschijnen ook daadwerkelijk scheef.

Scheve resultaten (2)

Wanneer Google niet werkt loopt alles scheef. Tijdens een panne bij de gigant daalde het internetverkeer globaal met 40 procent.

Salaris: 1 dollar per jaar

Wat niet meer verder kan dalen, is het salaris van de oprichters Larry Page en Sergey Brin die nog steeds voor het bedrijf werken. Hun salaris bedraagt 1 dollar per jaar. Maar dat wil niet zeggen dat ze de nacht doorbrengen bij hun geiten in de tuin. Ze bezitten een groot deel van de aandelen en genereren inkomsten via investeringen. Hun privévermogen bedraagt naar schatting 45 miljard dollar.

Eerste tweet

Niet enkel het salaris van de oprichters is binair, ook hun debuut op Twitter was in binaire code geschreven.

„I'm 01100110 01100101 01100101 01101100 01101001 01101110 01100111 00100000 01101100 01110101 01100011 01101011 01111001 00001010“.

Voor de normale stervelingen onder ons: dat betekent "I'm feeling lucky".

Geluk

Dat Google al vaak "lucky" was of al veel geluk heeft gehad, staat buiten kijf. Toch waren niet al hun projecten succesvol. Denk aan het sociale mediaplatform Google Plus, de tool voor project management Wave, de modulaire smartphone Ara en de Skype-concurrent Google Hangouts, Knol, een project dat zich richtte op artikelen geschreven door gebruikers over een scala aan onderwerpen en Google's databril Google Glass.

Noogler

Wie bij Google werkt is een Googler. Wie nieuw is in het bedrijf is een Noogler.

HOOGTEPUNTEN UIT HET JONGE LEVEN VAN DE TECHNOLOGIEGIGANT

Januari 1996 - Universiteit van Stanford in California, VS

Larry Page en Sergey Brin zijn ontevreden met bestaande zoekmachines die willekeurige resultaten generern gebaseerd op louter tekstanalyse.

Ze ontwikkelen in het kader van hun doctoraatsproject een algoritme PageRank, vernoemd naar Larry, dat pagina's ordent naar belang: een methode die alle links tussen webpagina’s in kaart brengt en tegelijkertijd het belang van de links vaststelt. Het algoritme werd in 2001 gepatenteerd.

Het project had eerst de bijnaam "BackRub" gekregen en werd dan daarna tot Google omgedoopt, een verwijzing naar 'googol', het getal 1 met honderd nullen. Het astronomische getal symboliseert de enorme massa informatie die de zoekmachine verwerkt.

15 September 1997

Deze dag markeert het begin van de domeinnaam google.com.

Augustus 1998

Andy Bechtolsheim, Jeff Bezos (Amazon), David Cheriton (Stanford University), und Ram Shriram zijn de eerste investeerders.

4 September 1998, Palo Alto in California

Google wordt in de garage van een vriendin geregistreerd als onderneming.

Begin 1999

Page en Brin kloppen begin 1997 aan bij het bestaand zoekbedrijf Excite met de vraag of zij hun programma niet willen overnemen. Vraagprijs: een miljoen dollar. Ze brachten zelfs hun prijs naar beneden naar 750.000 dollar maar Excite ging er niet op in. Google is ondertussen ongeveer 110 miljard dollar waard.

2000

Hoewel Google dat in het begin niet wou, beginnen ze met advertenties toe te laten op de site op basis van sleutelwoorden. Sinds 2000 is Google de grootste zoekmachine ter wereld.

2003

Google verhuist naar een groter kantoorgebouw en het woord 'Google' wordt opgenomen in het woordenboek.

19 augustus 2004

Google gaat naar de beurs met meer dan 19 miljoen aandelen aan 85 dollar. Larry Page en Sergey Brin

2004

Google koopt Keyhole en maakt er Google Earth van.

2005

Google koopt voor 50 miljoen dollar Android, het besturingssysteem waarmee 80 procent van de smartphones vandaag werkt.

2006

Google koopt YouTube voor 1,65 miljard in Google-aandelen.

2011

Google heeft maandelijks 1 miljard gebruikers. 96 procent van de inkomsten komen uit reclame.

2015

Het moederbedrijf Alphabet wordt opgericht.

2017

Google moet een boete van 2,4 miljard dollar betalen wegens oneerlijke concurrentie: ze maakten misbruik van de dominante marktpositie van zijn zoekmachine om zijn online shoppingdienst Google Shopping een onrechtmatig voordeel te geven op de concurrenten.

2018

In 2018 moeten ze nog 4,34 miljard dollar betalen wegens oneerlijke concurrentie met het mobiele besturingssysteem Android.