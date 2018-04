Websites van sp.a, N-VA en Vlaamse overheid volgen u via omstreden Facebook-pixel: "Technisch gesproken een misdrijf" IB SI KV

11 april 2018

05u15

Bron: Belga, De Standaard 0 Internet Zeven websites van Vlaamse overheidsinstellingen maken gebruik van de omstreden Facebook-pixel. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) op een vraag van Katia Segers (sp.a). Ondertussen blijkt dat de respectieve partijen van beide politici eveneens de pixel gebruiken, zo bericht De Standaard.

Facebook werd door de Brusselse rechtbank van eerste aanleg veroordeeld wegens schending van de privacywetgeving door het gebruik van de onzichtbare pixel en sociale plug-ins.

Volgens Homans gebruiken de websites van Sport Vlaanderen, Toerisme Vlaanderen, Toegankelijk Vlaanderen, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, De Lijn, de Vlaamse Milieumaatschappij en Kind en Gezin allemaal de Facebook-pixel. Veertien websites gebruiken de sociale plug-ins van de netwerksite.

S.pa en N-VA

Opmerkelijk is dat de sp.a, de partij van Segers, zelf ook de Facebook-pixel gebruikt op haar website. Segers erkent dat ook. "Ik heb dat al lang aan de partij gemeld. Er wordt gewerkt aan een alternatief. Ik heb de partij gisteren (dinsdag) nog aangemaand tot spoed", aldus Segers. "Politieke partijen moeten het voorbeeld geven, maar dat geldt zeker voor overheden."

Ook de N-VA volgt bovendien wat gebruikers op hun website doen, maar beweert "totaal transparant" te zijn over de Facebook-pixel in de uitleg over hun privacybeleid op de website.

Op de websites van CD&V, Open Vld, PVDA, Groen en Vlaams Belang is momenteel geen dergelijke pixel te bespeuren.

Verschillende trackers

Toerisme Vlaanderen ontkent het gebruik van de pixel en De Standaard trof er ook geen spoor van aan. Bij Kind en Gezin vond de krant op de homepage niet ­alleen de Facebook-pixel, maar ook vier andere trackers van de netwerksite. Nochtans staat daarover niets in de ­privacyverklaring op de website, terwijl dat wel zou moeten.

Kind en Gezin laat deze namiddag weten dat de pixels intussen zijn verwijderd en dat de ­privacyverklaring is aangepast. Ze werden volgens de organisatie gebruikt om betaalde berichten op Facebook niet onnodig te laten verschijnen in de tijdlijn van klanten die al een bestelling hadden geplaatst.

Ook De Lijn maakt geen gewag van de Facebook-pixel of andere trackers.

Segers noemt het gebruik van de Facebook-pixel door de websites "onaanvaardbaar". "De Vlaamse overheid faciliteert een praktijk die door de rechtbank is bestempeld als een inbreuk op de privacywetgeving."

"Overheidsinstelling begaan technisch gesproken een misdrijf"

"Technisch gesproken begaan deze overheidsinstellingen een misdrijf", zegt ook Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Privacy­commissie. "Zij maken zich, strikt genomen, medeplichtig aan het ondergraven van de privacywetgeving."