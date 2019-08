Webhost verwijdert 8chan, het internetforum waarop schutter El Paso zijn terreurdaad aankondigde kv

05 augustus 2019

06u39

Bron: Reuters, Cloudflare 0 Internet Het Amerikaanse cyberveiligheidsbedrijf Cloudflare is niet langer bereid om internetforum 8chan te hosten. Die beslissing komt er nadat de schutter van El Paso het forum gebruikte om zijn racistisch manifest te verdelen, vooraleer hij zaterdag een bloedbad aanrichtte in een Walmart-winkel.

In het vier pagina’s tellende manifest dat zaterdag op 8chan werd gepost, schreef schutter Patrick Crusius dat zijn aanslag “een reactie is op de Latijns-Amerikaanse invasie van Texas”. In zijn bericht drukte Crusius ook steun uit voor de schutter die in maart een aanslag pleegde op twee moskeeën in Christchurch. Ook die aanslag werd vooraf aangekondigd op 8chan.

8chan heeft bewezen dat ze wetteloos zijn en die wetteloosheid heeft geleid tot veel tragische overlijdens. Matthew Prince, CEO Cloudflare

“We hebben net een melding gestuurd dat we een einde maken aan 8chan als klant vanaf middernacht Pacific Time”, zo deelde Cloudflare-CEO Matthew Prince mee in een blogbericht. “Afgaande op het bewijs dat we gezien hebben, heeft de schutter vermoedelijk een lange brief op de website gepost vlak voor hij zijn vreselijke aanslag begon op de El Paso Walmart waarbij hij 20 mensen doodde.”





“De redenering is simpel: ze hebben bewezen dat ze wetteloos zijn en die wetteloosheid heeft geleid tot veel tragische overlijdens”, zegt Prince. Hoewel 8chan de wet niet schendt door de “hatelijke” content van zijn gebruikers niet te modereren, heeft het wel “een omgeving gecreëerd waarin genoten wordt van de schending van de wet”.

Door actie te ondernemen hebben we ons eigen probleem opgelost, maar niet dat van het internet. Matthew Prince, CEO Cloudflare

Bij Cloudflare maken ze zich geen illusie, stelt de CEO: 8chan zal vermoedelijk onderdak krijgen bij een andere host. Hoewel zijn bedrijf nu niet meer onder druk staat omdat het 8chan hostte, is het geen oplossing voor de massaschietpartijen. “Het pakt het probleem niet aan van delen van de bevolking die zo ontgoocheld zijn dat ze zich overgeven aan haat”, schrijft hij. “Door actie te ondernemen hebben we ons eigen probleem opgelost, maar niet dat van het internet.”

Prince dringt aan op duidelijke wetgeving die bepaalt wat online wel en niet kan.