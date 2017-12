We sturen onze kerstwensen steeds vaker via sociale media SI

12u23

Bron: Belga 7 ANP XTRA Internet Net als de voorbije jaren stuurden opnieuw meer Belgen hun kerstwensen via Facebook, Twitter, Instagram of WhatsApp. Het dataverbruik rukt verder op en het aantal sms'jes daalt. Dat tonen de cijfers van de telecomoperatoren aan.

Bij Proximus nam het datavolume tussen kerstavond 20 uur en Kerstmis 8 uur ten opzichte van vorig jaar met 83 procent toe tot 59.159 gigabyte. Het aantal sms'jes nam met bijna 12 procent af tot 7.237.098. Die daling is ook duidelijk in het piekcijfer: 627 sms'jes per seconde tegenover een piek van 710 per seconde in 2016.

Idem bij Orange, dat 54.000 gigabyte registreerde, of meer dan 50 procent meer mobiel dataverkeer tegenover een jaar geleden. Er is sprake van iets meer dan 7 miljoen sms'en, een daling met 9 procent. De sms-piek was er om middernacht, met 377 sms'en per seconde. Het aantal oproepen daalde met de helft tot iets meer dan een miljoen.

"Facebook, Twitter, Instagram... zijn de populairste manier om kerstwensen over te brengen", zegt de woordvoerster van Orange. Steeds meer mensen bezitten een smartphone en ook de gebruikers zijn ook meer geconnecteerd, ook aan de feesttafel, klinkt het.

Ook Telenet, inclusief BASE, noteerde dezelfde trends tussen 20 uur en 8 uur. "In totaal stuurden de mobiele telefonieklanten op het Telenet-netwerk (Telenet, BASE, Mobile Vikings, JIM Mobile, Lyca ...) 5,38 miljoen sms'en. Dat was 9 procent minder dan vorig jaar." Het datagebruik ging 57 procent hoger tot 47.155 gigabyte.