Wat is: Cambridge Analytica

05 april 2018

16u28 0

U hebt de afgelopen week ongetwijfeld de naam Cambridge Analytica zien passeren. Het bedrijf staat in het midden van het privacy schandaal dat Facebook en Mark Zuckerberg dezer dagen doet zweten. Maar wat is dat bedrijf nu precies, en waarom is het zo controversieel? We leggen het even uit.