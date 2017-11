Wat het aantal Facebookvrienden over je persoonlijkheid verklapt ep

12u05

Bron: The Independent, Science Alert 3 Thinkstock Internet Als je niet veel vrienden op social media hebt, dan betekent dat niet dat je zielig bent. Maar het is wel een teken dat je je minder zorgen maakt over materialistische dingen in het dagelijkse leven. Dat hebben Duitse wetenschappers ontdekt.

De auteurs van de studie ondervroegen 531 Facebookgebruikers en verdeelden ze in twee groepen. De eerste 242 mensen werkten mee aan een pilootstudie, de tweede groep bevestigde de eerste resultaten. Alle deelnemers vulden een vragenlijst in over Facebookgebruik en hoe ze zichzelf met anderen vergeleken, hoe materialistisch ze waren, in welke mate ze hun Facebookvrienden als object zagen en hoe vrienden hun status verhoogden. De materialistische deelnemers bewonderden bijvoorbeeld vrienden met een groot huis, dure auto's of merkkledij. Ook waren ze van mening dat een hoog aantal Facebookvrienden bijdraagt tot succes in hun persoonlijke en professionele leven.

Vrienden = spullen

Zo ontdekten de wetenschappers een verband tussen een hoog aantal vrienden op Facebook, objectivering van die vrienden, de tijd gespendeerd op Facebook, sociale vergelijking en materialisme. Het besluit: materialistische mensen verzamelen Facebookvrienden net als ze dat met spullen doen. Ook spenderen ze veel meer tijd op social media en vergelijken ze hun leven met dat van anderen op Facebook.

Hoofdonderzoeker Phillip Ozimek aan de universiteit van Bochum in Duitsland heeft een nieuwe theorie ontwikkeld - die hij de Social Online Zelfregulerende Theorie noemt - die dit fenomeen verklaart. "Materialistische mensen gebruiken Facebook vaker omdat ze hun vrienden online als objecten zien. Ze vergaren meer vrienden om meer ‘bezittingen’ te hebben. Facebook is het perfecte platform om jezelf te vergelijken met miljoenen profielen. En het is gratis, materialistische mensen zijn nu eenmaal dol op dingen die niets kosten."

Maakt Facebook gelukkiger?

Ozimek wil wel benadrukken dat er niets mis is met de manier waarop materialistische mensen sociale netwerken gebruiken. “Dit is gewoon een nieuwe manier waarop mensen hun doelen bereiken en plezier maken. Maar je kan je wel afvragen of Facebook ons echt gelukkig maakt of dat dit slechts een illusie is. Want eerdere studies brachten al aan het licht dat jezelf vergelijken met anderen op sociale netwerken je een redelijk miserabel gevoel kan bezorgen. Maar dat hangt ook fel af van de personen waar je mee bevriend bent en de redenen waarom je online bent.”