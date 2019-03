Waarom ‘ji32k7au4a83' toch niet zo’n veilig wachtwoord is kg

06 maart 2019

12u55

Bron: Gizmodo, The Verge 0 Internet Het wachtwoord ‘ji32k7au4a83’ ziet er op het eerste zicht uit als de perfecte combinatie van willekeurige letters en cijfers voor een ijzersterk wachtwoord. Niets is minder waar. Het wachtwoord komt in verschillende vormen meer dan duizend keer voor in de databanken van gelekte data, zo blijkt. En dat heeft een verrassend simpele reden.

Het was zelfverklaard software-expert Robert Ou die ontdekte dat ‘ji32k7au4a83’ opvallend vaak wordt gebruikt. Hij zocht het wachtwoord op op HaveIBeenPwned.com. Die website biedt een zoekmachine aan waarmee je wachtwoorden en e-mailadressen kan zoeken in een databank die gelekte data bijhoudt.



Volgens de zoekmachine zou het wachtwoord ‘ji32k7au4a83’ in z'n geheel 141 keer voorkomen. Het laatste deel ‘au4a83’ zou maar liefst 1.495 keer gevonden worden. Het aantal gebruikers dat het wachtwoord gebruikt, ligt mogelijk nog veel hoger.

Niet willekeurig

En dus trok Rober Ou met zijn ontdekking naar Twitter. Hij daagde zijn volgers uit om te verklaren waarom een schijnbaar compleet willekeurig paswoord toch zo populair kan zijn. Er volgden uiteenlopende theorieën. Sommigen opperden dat ‘ji32k7au4a83’ werd gebruikt als een voorbeeld in een tekst over veilige wachtwoorden, anderen suggereerden dat het een bug was in een vaak gebruikte wachtwoordgenerator.



Maar gebruikers kwamen al snel tot de enige juiste conclusie: in feite zijn de cijfers en letters niet zo willekeurig als ze lijken.

Chinees

‘ji32k7au4a83’ is namelijk een verhaspelde versie van ‘mijn wachtwoord’ in het Chinees. De toetsencombinatie is kenmerkend voor een Taiwanees toetsenbord, waarbij elke toets is voorzien van Chinese én Westerse karakters. Typ je op zo'n Taiwanees toetsenbord ‘wǒ de mìmǎ’, of ‘mijn wachtwoord’, maar laat je de Westerse tekens staan, dan krijg je ‘ji32k7au4a83'.

It means my password , M_我(hi3) Y_的(2K7) PASS_密(au4) WORD_碼(a83)😂I bet there are many passwords within "e04", "e04su3su;6" "au4a83".

Ask google and it will even tell you what's the Kanji you were typing, it's not even a code or riddle to Taiwanese, it's our keyboard😂😂😂 朱弦Tsu, Hian🔞BIO6 Gaylaxy Gayrrison(@ tsuhian) link

Dat verklaart ook waarom het laatste deel van het wachtwoord, ‘au4a83’ nog vaker afzonderlijk wordt gebruikt: dat deel staat voor ‘wachtwoord’.



Vooral Taiwanezen zouden het wachtwoord gebruiken, omdat er in China andere toetsenborden worden gebruikt. Een beetje zoals we in België verknocht zijn aan de ‘azerty’-indeling, terwijl in Nederland vooral het ‘qwerty’-toetsenbord gebruikt wordt.

In Chinese used by Taiwannese. This is our type of keyboard. pic.twitter.com/gwWcBrn0ls 劉林璽玉(@ liulin_xiyu) link

Veilig wachtwoord

Dat zoveel Taiwanezen hetzelfde wachtwoord gebruiken, maakt natuurlijk dat het wachtwoord uiterst onveilig is. En zelfs als je geen Chinees spreekt, kan je best nooit het woord ‘wachtwoord’ of variaties gebruiken om je accounts te beveiligen.



Kies in de plaats daarvan voor elke account een unieke wachtwoordzin met hoofdletters, cijfers en eventueel symbolen. Of nog eenvoudiger: gebruik gewoon een wachtwoordmanager, zoals LastPass of 1Password.

