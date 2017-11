Waarom iedereen gek is van Superzoom op Instagram en hoe je het moet gebruiken

Ken je die dramatische close-ups van griezelfilms waarbij de camera met bombastische muziek schokkend inzoomt op een verschrikt gezicht? Instagram laat je dat klassieke cliché sinds kort nabootsen met een simpele klik, met hilarische resultaten. Het snufje heet Superzoom en je vindt het onderaan in de app naast de Boomerangfunctie. Het is heel gebruiksvriendelijk want je hoeft alleen de camera te richten en op de opnameknop te drukken. De app detecteert gezichten en zoomt automatisch een paar keer in tijdens een video van drie tot vijftien seconden, afhankelijk van hoelang je de opnameknop indrukt. Het leukste resultaat krijg je natuurlijk als je de camera richt op een gezicht dat een dramatische gelaatsuitdrukking maakt.

