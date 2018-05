Waarom Google vandaag de Belgische Chantal Akerman eert Ewoud Ceulemans

14 mei 2018

11u43

14 mei 2018

Wie vandaag naar Google.be surft, ziet een eigenaardige doodle. De technologiereus eert immers de invloedrijke Belgische regisseuse Chantal Akerman, exact 43 jaar nadat haar meesterwerk 'Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles' voor het eerst te zien was. "Hopelijk zet het mensen aan om haar werk te ontdekken."

Het werk van de Brusselse regisseuse Chantal Akerman mag dan vooral bekend zijn bij fans van 'moeilijke' arthouse-cinema, maar daar wil technologiegigant Google graag verandering in brengen. Ter gelegenheid van de 43ste verjaardag van 'Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles', de film waarmee Akerman zich de filmgeschiedenis inschreef, heeft Google een doodle aan haar gewijd. U kent ze wel: die aangepaste Google-logo's die een bepaalde feestdag vieren of een beroemdheid in de verf zetten. Wie op de doodle klikt, krijgt via een zoekopdracht meer info over het onderwerp in kwestie.

Nu is dat onderwerp dus Chantal Akerman, de in 2015 overleden regisseuse uit Brussel. Akerman, de dochter van twee Poolse joden die de Holocaust hadden overleefd en naar België waren gevlucht, was nauwelijks 24 toen ze 'Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles' maakte. De ruim 3,5 uur durende film ging in première op het Filmfestival van Cannes, en registreert hoe een huismoeder dagelijks quasi dezelfde routine doorloopt - koken, kuisen en klanten ontvangen, want ze overleeft door zichzelf thuis te prostitueren. The New York Times riep de film meteen uit tot "het eerste vrouwelijke meesterwerk in de filmgeschiedenis."

'We willen dat ons publiek een directe connectie met haar heeft' Google Doodle-ontwerpster Helene Leroux over Chantal Akerman

"Ik dénk dat het een feministische film is", zei Akerman zelf in een interview uit 1977, "omdat ik ruimte geef aan dingen die nooit, of bijna nooit, op deze manier zijn getoond, zoals de dagelijkse handelingen van een vrouw." Ook Google noemt de film "een van de meest invloedrijke films in de feministische filmgeschiedenis", klinkt het in de verantwoording voor hun doodle. "De kunst om kijkers binnen te leiden in de meest intieme momenten van een vrouwenleven gaven een nieuwe impuls aan deze kunstvorm, en inspireerde niet alleen een debat over film, maar ook over de schoonheid en spanning die vrouwen ervaren in de meest routineuze klusjes van het leven."

Intimiteit

Helene Leroux, die de doodle ontwierp, zocht haar inspiratie vooral in Akermans kenmerkende stijl. "Het idee was om het gevoel van intimiteit uit te beelden, van het 'thuis' waarin Akerman haar personages filmt", aldus Leroux. Daarom dat de Chantal Akerman die Leroux ontwierp, ook frontaal staat afgebeeld, leunend op de camera, met haar blik in de ogen van die van de kijker. "Ze kaartte belangrijke en diepgravende thema's aan in haar films, en we willen dat ons publiek een directe connectie met haar heeft."

Ook voor het kleurenpalet is niet toevallig gekozen. "De kleuren die van de doodle moeten de toon van haar films uit de jaren 70 weergeven", stelt Leroux. "Ik hoop dat het mensen aanzet om haar verbazingwekkende en grensverleggende oeuvre te ontdekken."