Waarnemend CEO Cambridge Analytica zet na nog geen maand al stap opzij

11 april 2018

Bij de Britse dataverwerker Cambridge Analytica, die aan de oorsprong ligt van het privacyschandaal rond Facebook, zet waarnemend CEO Alexander Tayler een stap opzij.

Tayler was nog maar sinds 20 maart de topman van Cambridge Analytica, nadat de raad van bestuur toenmalig CEO Alexander Nix had geschorst. Er waren beelden van hem opgedoken waarin hij praatte over de controversiële methoden waarmee het bedrijf politieke campagnes mogelijk maakte.

Tayler neemt zijn oude functie weer op en gaat "zich focussen op de verschillende technische onderzoeken" die Cambridge Analytica moet uitvoeren. Wie nu aan het hoofd van het bedrijf komt te staan, wordt niet meegedeeld.

Het nieuws komt op de tweede dag dat Facebook-CEO Mark Zuckerberg in het Amerikaanse Congres ondervraagd wordt over het schandaal en over het privacybeleid van de populaire sociaalnetwerksite.