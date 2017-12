VS schrappen netneutraliteit mvdb kv

20u09

Bron: ANP, Belga 5 AFP Heel wat tegenstanders demonstreerden voor het gebouw in Washington DC. Internet De Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) trekt de regelgeving in die zogenoemde netneutraliteit moest garanderen. Dat betekent onder meer dat providers in het land straks zelf mogen bepalen wie wat kan zien op internet en bepaalde diensten voorrang kunnen geven.

Met de netneutraliteitsregels wilde de Amerikaanse overheid in 2015 een vrij en open internet verzekeren. Internetproviders zouden gereguleerd worden als waren het nutsbedrijven. Nu de Republikeinen er tijdens een stemming van twee tegen drie in geslaagd zijn de regels terug te schroeven, vrezen sommigen dat een "internet van verschillende snelheden" zal ontstaan.

"Goed voor innovatie"

De vorige regeringen, en dus ook de FCC, waren juist voorstander van netneutraliteit. De nieuwe baas van het FCC Ajit Pai , een voorstander van Amerikaans president Trump, is van mening dat netneutraliteit innovatie in de weg staat. Voor hij de FCC leidde, streed Pai als advocaat van provider Verizon tegen de organisatie.

Volgens de Republikeinse senator Mitch McConnell zal het internet "weer een consumentgedreven markt worden, vrij van innovatiebeperkende regulering". Langs Democratische kant luidt het dat "de internetproviders en niet de consumenten de toekomst van het internet zullen mogen bepalen". Techreuzen als Google, Facebook en Amazon.com wilden de regels uit 2015 houden.

Dit geeft internetproviders nieuwe manieren om te controleren wat we online zien, doen en zeggen. Erger nog: ze zullen bepaalde meningen kunnen voortrekken op andere. Eric Schneiderman, minister van Justitie in New York

Protest

Voorstanders van netneutraliteit hadden al aangekondigd dat niet zomaar te zullen accepteren. Ze willen het besluit aanvechten voor de rechter.

Er was veel protest tegen de plannen, onder meer van technologiereuzen als Apple, Amazon en Netflix. Die zijn bang dat ze worden overgeleverd aan de wensen van providers. Door het besluit kan een provider geld vragen aan sites voor een snelle en stabiele bereikbaarheid. Providers kunnen vanaf nu ook beslissen dat hun eigen diensten beter te vinden zijn dan die van concurrenten. Ook consumentengroepen en burgerrechtenbewegingen willen netneutraliteit behouden.

De staat New York zal de "illegale beslissing" van de FCC aanvechten. "Dit is een groot kerstcadeau voor internetproviders", zegt minister van Justitie Eric Schneiderman. "Dit geeft hen nieuwe manieren om te controleren wat we online zien, doen en zeggen. Erger nog: ze zullen bepaalde meningen kunnen voortrekken op andere. Zelfs als ze nu beloven om zoiets niet te doen, kunnen ze uiteindelijk nog van mening veranderen."

Europa

Voor Belgische consumenten heeft het besluit van de FCC geen gevolgen. Er is Europese regelgeving. De stemming liep vandaag enige vertraging op. De zaal moest om onduidelijke reden worden ontruimd, waarna agenten met honden de ruimte doorzochten. Na ongeveer tien minuten kon de zitting worden hervat. Ook buiten het gebouw was het onrustig. Daar riepen betogers op tot het vertrek van Pai. Hij vindt dat de neutraliteitsregels een remmende werking hebben op innovatie en concurrentie tussen providers.

AFP

REUTERS Ajit Pai, een voorstander van Amerikaans president Donald Trump, haalt zijn slag thuis.

AFP